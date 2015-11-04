沪综指放量收升4.3%至两个半月新高 并创一个半月最大涨幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。
沪综指.SSEC收报3,459.64点，大涨142.94点或4.31%；此前收盘高点为8月21日的3,507.74点，此前最大单日涨幅为9月16日的4.89%。今日上海A股成交4,252亿元人民币，较上日2,439亿元放大逾七成。
“主要是周小川说‘深港通’年内开放，这个是一个最大的刺激，因为它基本上是超市场预期的。”山西证券策略分析师麻文宇称，“深港通”对券商属直接利好，本身券商板块也属于短线利空出尽，且估值水平处于历史低位，具备上涨的基础。
中国央行网站稍早刊登行长周小川文章称“今年要推出深港通”，当时未指明讲话日期，但之后则明确该文系摘自周小川5月末的讲话。而港交所(0388.HK)以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。
国都证券策略分析师肖世俊则指出，今日两岸领导人将历史性会面消息拉动福建股大幅跳升领涨，包括福建水泥(600802.SS)及厦门国贸(600755.SS)等多只福建本地股均收报涨停。
两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。
沪深300指数收报3,628.54点，涨4.7%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,577点，涨5.76%，成交16,617手。130亿元额度的沪股通净卖出21.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。