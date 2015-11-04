沪综指放量收升4.3%至两个半月新高 并创一个半月最大涨幅

路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。

沪综指.SSEC收报3,459.64点，大涨142.94点或4.31%；此前收盘高点为8月21日的3,507.74点，此前最大单日涨幅为9月16日的4.89%。今日上海A股成交4,252亿元人民币，较上日2,439亿元放大逾七成。

“主要是周小川说‘深港通’年内开放，这个是一个最大的刺激，因为它基本上是超市场预期的。”山西证券策略分析师麻文宇称，“深港通”对券商属直接利好，本身券商板块也属于短线利空出尽，且估值水平处于历史低位，具备上涨的基础。

中国央行网站稍早刊登行长周小川文章称“今年要推出深港通”，当时未指明讲话日期，但之后则明确该文系摘自周小川5月末的讲话。而港交所(0388.HK)以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。

国都证券策略分析师肖世俊则指出，今日两岸领导人将历史性会面消息拉动福建股大幅跳升领涨，包括福建水泥(600802.SS)及厦门国贸(600755.SS)等多只福建本地股均收报涨停。

两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。

沪深300指数收报3,628.54点，涨4.7%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,577点，涨5.76%，成交16,617手。130亿元额度的沪股通净卖出21.9亿元。（完）