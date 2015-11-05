沪综指早盘放量收升2.7% 权重板块走强支撑大盘持续上攻

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月5日 - 中国股市沪综指周四早盘放量收升2.7%。分析师称，今日金融、中字头等权重板块走强拉动指数继续上攻，成交额明显放大，两融余额数据显示增量资金入场迹象明显，市场风格逐渐向大盘蓝筹股转换，中小盘股在获利盘和技术面的压力下有调整需求。
沪综指.SSEC早盘收报3,552.76点，涨93.12点或2.69%；今日上海A股早盘成交4,012亿元人民币，上日全天成交4,252亿元。
“今天风格要变，因为这波主板这边涨得少。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并称，近两日券商股走强反映出市场风格有切换迹象，券商股此前充分调整后，明显受到市场资金关注，其上涨起到引领效应，短期风向标可能向主板转移。同时国企改革近期将向前迈出实质性一步，市场对国企改革的预期将助推市场风格向国企股转换。
中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。
中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。沪深证交所融资融券余额当日大增206亿元人民币，两融余额为约1.05万亿元。
上证金融地产行业指数.SSEFN早盘收涨4.49%，创业板指数P早盘则收跌0.08%，沪深300指数.CSI300早盘收涨3.20%，光大证券(601788.SS)、中国联通(600050.SS)、中国建筑(601668.SS)等均收报涨停。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。