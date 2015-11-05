沪综指早盘放量收升2.7% 权重板块走强支撑大盘持续上攻

路透北京11月5日 - 中国股市沪综指周四早盘放量收升2.7%。分析师称，今日金融、中字头等权重板块走强拉动指数继续上攻，成交额明显放大，两融余额数据显示增量资金入场迹象明显，市场风格逐渐向大盘蓝筹股转换，中小盘股在获利盘和技术面的压力下有调整需求。

沪综指.SSEC早盘收报3,552.76点，涨93.12点或2.69%；今日上海A股早盘成交4,012亿元人民币，上日全天成交4,252亿元。

“今天风格要变，因为这波主板这边涨得少。”首创证券策略分析师邵帅称。

他并称，近两日券商股走强反映出市场风格有切换迹象，券商股此前充分调整后，明显受到市场资金关注，其上涨起到引领效应，短期风向标可能向主板转移。同时国企改革近期将向前迈出实质性一步，市场对国企改革的预期将助推市场风格向国企股转换。

中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。

中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。沪深证交所融资融券余额当日大增206亿元人民币，两融余额为约1.05万亿元。

上证金融地产行业指数.SSEFN早盘收涨4.49%，创业板指数P早盘则收跌0.08%，沪深300指数.CSI300早盘收涨3.20%，光大证券(601788.SS)、中国联通(600050.SS)、中国建筑(601668.SS)等均收报涨停。（完）