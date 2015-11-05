沪综指收升1.8%续创两个半月新高 金融、国企等权重股领涨

路透北京11月5日 - 中国股市沪综指周四收升1.8%，续创两个半月新高。分析师称，今天金融、国企等权重板块接替前期中小盘股继续发力，带动大盘冲高，成交额显着放大，但中小盘股整体调整制约场内人气，后市需继续关注龙头股券商板块的走势及量能的配合。

沪综指.SSEC收报3,522.82点，涨63.18点或1.83%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,778亿元人民币，亦为两个半月来最大，此前成交量最大为8月18日7,225亿元；上日成交4,252亿元。

“今天确实是蓝筹走势很好，小盘很差。”信达证券策略分析师谷永涛称。

他表示，虽然蓝筹股表现较好，但由于中小票有调整要求，对场内人气产生一定影响。近两天市场热点集中到蓝筹板块，后市需关注其是否能真正走稳。今日股指出现较大幅震荡显示投资者心理波动较大，对现在点位认可度不高。

他并称，“十三五”规划出台后，市场借此主题对前期滞涨的板块行业进行炒作，券商板块表现比较明显。

中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。

兴业证券(601377.SS)、华泰证券(601688.SS)收报涨停，中国交建(601800.SS)收升9.17%。

沪深300指数收报3,705.97点，涨2.13%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,632.8 点，涨1.91%，成交17,613手。130亿元额度的沪股通净卖出38.8亿元。（完）