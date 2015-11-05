沪综指收升1.8%续创两个半月新高 金融、国企等权重股领涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月5日 - 中国股市沪综指周四收升1.8%，续创两个半月新高。分析师称，今天金融、国企等权重板块接替前期中小盘股继续发力，带动大盘冲高，成交额显着放大，但中小盘股整体调整制约场内人气，后市需继续关注龙头股券商板块的走势及量能的配合。
沪综指.SSEC收报3,522.82点，涨63.18点或1.83%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,778亿元人民币，亦为两个半月来最大，此前成交量最大为8月18日7,225亿元；上日成交4,252亿元。
“今天确实是蓝筹走势很好，小盘很差。”信达证券策略分析师谷永涛称。
他表示，虽然蓝筹股表现较好，但由于中小票有调整要求，对场内人气产生一定影响。近两天市场热点集中到蓝筹板块，后市需关注其是否能真正走稳。今日股指出现较大幅震荡显示投资者心理波动较大，对现在点位认可度不高。
他并称，“十三五”规划出台后，市场借此主题对前期滞涨的板块行业进行炒作，券商板块表现比较明显。
中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。
兴业证券(601377.SS)、华泰证券(601688.SS)收报涨停，中国交建(601800.SS)收升9.17%。
沪深300指数收报3,705.97点，涨2.13%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,632.8 点，涨1.91%，成交17,613手。130亿元额度的沪股通净卖出38.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。