沪综指早盘放量收升1.6% 重启IPO增量资金涌入权重股

路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升1.63%，分析师称，证监会上周五晚宣布年内重启IPO，今日早盘市场受此影响继续大幅走高，部分增量资金为符合IPO新股申购规则入场配售蓝筹权重股，金融、煤炭等权重板块涨幅居前，并带动成交量有所放大。

沪综指.SSEC早盘收报3,648.42点，涨58.39点或1.63%，今日上海A股早盘成交3,837亿元人民币，上日全日成交5,426亿元。“ 前期踏空或者轻仓的肯定是着急，肯定是赶紧入场。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他表示，IPO新规下打新预期风险收益率相较于债券、理财产品仍具有一定优势，原来债市或者选择低风险、低收益理财产品的资金为符合新股申购的市值要求，有望推动场外资金入场配置股票、尤其是低波动、流动性好的价值蓝筹股。

他并称，银行股本来流动性好，便于大资金进出，同时估值水平较低，风险相对低，容易受到以打新股为目的的增量资金青睐。

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。

上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨4.57%，工商银行(601398.SS)早盘收涨4.09%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,848.77点，涨1.46%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5早盘报3,785.2点，涨1.12%，成交9,532手。（完）