沪综指早盘放量收升1.6% 重启IPO增量资金涌入权重股

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升1.63%，分析师称，证监会上周五晚宣布年内重启IPO，今日早盘市场受此影响继续大幅走高，部分增量资金为符合IPO新股申购规则入场配售蓝筹权重股，金融、煤炭等权重板块涨幅居前，并带动成交量有所放大。
沪综指.SSEC早盘收报3,648.42点，涨58.39点或1.63%，今日上海A股早盘成交3,837亿元人民币，上日全日成交5,426亿元。“ 前期踏空或者轻仓的肯定是着急，肯定是赶紧入场。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他表示，IPO新规下打新预期风险收益率相较于债券、理财产品仍具有一定优势，原来债市或者选择低风险、低收益理财产品的资金为符合新股申购的市值要求，有望推动场外资金入场配置股票、尤其是低波动、流动性好的价值蓝筹股。
他并称，银行股本来流动性好，便于大资金进出，同时估值水平较低，风险相对低，容易受到以打新股为目的的增量资金青睐。
中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。
上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨4.57%，工商银行(601398.SS)早盘收涨4.09%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,848.77点，涨1.46%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5早盘报3,785.2点，涨1.12%，成交9,532手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。