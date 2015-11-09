沪综指四连涨收创近三个月新高 IPO将重启引发蓝筹增仓潮

路透上海11月9日 - 中国股市沪综指周一收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。分析师称，A股IPO即将重启以及新股发行制度的修改，令增持股票已成为大多数空仓或轻仓投资者的首要反应，银行及煤炭等蓝筹股表现强劲，并带动大盘续升。

沪综指.SSEC收报3,646.881点，涨56.849点，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,352亿元人民币，上日成交5,426亿元。

“IPO重启及新股申购制度的改革，大家都进去抢股了，尤其是抢那些前期涨幅不大的蓝筹股，大盘自然就上涨了。”华泰证券分析师周林指出。

他说，除了前期累积涨幅较大的券商等板块走势偏软外，今日银行股以及房地产、煤炭、化工和汽车等估值较低的板块先后上涨，对人气带动作用较为明显。因大盘已连涨四天，短期或会有震荡调整，但不会改变其上升趋势。

上证银行股指数.SSEBKI收涨3.32%，工商银行(601398.SS)收涨3.23%。

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。

沪深300指数.CSI300收报3,840.355点，涨1.24%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,782.6点，涨1.05%，成交14,070手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出12.8亿元。（完）