沪综指四连涨收创近三个月新高 IPO将重启引发蓝筹增仓潮

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月9日 - 中国股市沪综指周一收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。分析师称，A股IPO即将重启以及新股发行制度的修改，令增持股票已成为大多数空仓或轻仓投资者的首要反应，银行及煤炭等蓝筹股表现强劲，并带动大盘续升。
沪综指.SSEC收报3,646.881点，涨56.849点，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,352亿元人民币，上日成交5,426亿元。
“IPO重启及新股申购制度的改革，大家都进去抢股了，尤其是抢那些前期涨幅不大的蓝筹股，大盘自然就上涨了。”华泰证券分析师周林指出。
他说，除了前期累积涨幅较大的券商等板块走势偏软外，今日银行股以及房地产、煤炭、化工和汽车等估值较低的板块先后上涨，对人气带动作用较为明显。因大盘已连涨四天，短期或会有震荡调整，但不会改变其上升趋势。
上证银行股指数.SSEBKI收涨3.32%，工商银行(601398.SS)收涨3.23%。
中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。
沪深300指数.CSI300收报3,840.355点，涨1.24%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,782.6点，涨1.05%，成交14,070手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出12.8亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。