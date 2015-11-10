沪综指小幅收跌终结四连涨 获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。
沪综指.SSEC收报3,640.49点，跌6.40点或0.18%；今日上海A股成交5,593亿元人民币，上日成交6,352亿元。
“短期的涨幅已经很大了，这个时候市场上肯定会比较强的抛压，所以从技术上说会出现滞涨的情况。”信达证券分析师艾宜指出。
他说，近期银行股带动指数持续冲高，短期获利回吐压力较大，今日银行股等权重板块走势相对疲弱，对指数形成拖累；另外，市场对银行股在经济疲弱、利率下行的环境下盈利前景亦有所担忧。
他并表示，CPI、PPI数据反映了整个宏观经济的需求端仍然较为疲软，但也意味着货币政策仍将维持保持宽松的状态。
受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.86%，工商银行(601398.SS)收跌1.46%。
沪深300指数收报3,833.34点，跌0.19%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,769点，跌0.56%，成交11,975手。130亿元额度的沪股通净卖出25.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。