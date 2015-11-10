沪综指小幅收跌终结四连涨 获利回吐压力加大盘中震荡加剧

路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。

沪综指.SSEC收报3,640.49点，跌6.40点或0.18%；今日上海A股成交5,593亿元人民币，上日成交6,352亿元。

“短期的涨幅已经很大了，这个时候市场上肯定会比较强的抛压，所以从技术上说会出现滞涨的情况。”信达证券分析师艾宜指出。

他说，近期银行股带动指数持续冲高，短期获利回吐压力较大，今日银行股等权重板块走势相对疲弱，对指数形成拖累；另外，市场对银行股在经济疲弱、利率下行的环境下盈利前景亦有所担忧。

他并表示，CPI、PPI数据反映了整个宏观经济的需求端仍然较为疲软，但也意味着货币政策仍将维持保持宽松的状态。

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.86%，工商银行(601398.SS)收跌1.46%。

沪深300指数收报3,833.34点，跌0.19%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,769点，跌0.56%，成交11,975手。130亿元额度的沪股通净卖出25.6亿元。（完）