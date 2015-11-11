沪综指缩量小涨收创近三个月新高 热点分化致大盘持续震荡

路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周三缩量小涨收创近三个月新高。分析师称，今日大盘多数时间维持低位震荡整理，尾市券商股再度出现整体拉升，带动大盘翻红。目前市场风格正在转换，热点分化致大盘持续震荡，创业板短期仍是热点。

沪综指.SSEC收报3,650.25点，涨9.76点或0.27%；此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交4,671亿元人民币，上日成交5,593亿元。

“今天主要就是一个市场自然的调整。”光大证券策略分析师赵扬指出。

他表示，银行板块短期连涨后出现技术调整，对指数形成拖累，在后续增量资金大规模入场前，权重板块的行情只能界定为阶段性反弹。目前行情主要围绕次新股为代表的中小盘股进行，新的市场炒作逻辑仍在孕育形成过程中。

分析师认为，10月份消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷，综合看经济数据依旧波澜不兴，仍在下行通道中，且下行压力不减，目前没有企稳迹象，货币政策的松动仍有必要。

中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，社会消费品零售总额同比增11%，1-10月固定资产投资同比增长10.2%。10月工业增加值同比增速创七个月新低。

上证银行股指数.SSEBKI收跌1.39%，工商银行(601398.SS)收跌0.63%。西部证券(002673.SZ)、东北证券(000686.SZ)收报涨停。

沪深300指数收报3,833.65点，涨0.01%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,800.0点，涨0.6%，成交12,112手。130亿元额度的沪股通净卖出26.4亿元。（完）