沪综指缩量小涨收创近三个月新高 热点分化致大盘持续震荡

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周三缩量小涨收创近三个月新高。分析师称，今日大盘多数时间维持低位震荡整理，尾市券商股再度出现整体拉升，带动大盘翻红。目前市场风格正在转换，热点分化致大盘持续震荡，创业板短期仍是热点。
沪综指.SSEC收报3,650.25点，涨9.76点或0.27%；此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交4,671亿元人民币，上日成交5,593亿元。
“今天主要就是一个市场自然的调整。”光大证券策略分析师赵扬指出。
他表示，银行板块短期连涨后出现技术调整，对指数形成拖累，在后续增量资金大规模入场前，权重板块的行情只能界定为阶段性反弹。目前行情主要围绕次新股为代表的中小盘股进行，新的市场炒作逻辑仍在孕育形成过程中。
分析师认为，10月份消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷，综合看经济数据依旧波澜不兴，仍在下行通道中，且下行压力不减，目前没有企稳迹象，货币政策的松动仍有必要。
中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，社会消费品零售总额同比增11%，1-10月固定资产投资同比增长10.2%。10月工业增加值同比增速创七个月新低。
上证银行股指数.SSEBKI收跌1.39%，工商银行(601398.SS)收跌0.63%。西部证券(002673.SZ)、东北证券(000686.SZ)收报涨停。
沪深300指数收报3,833.65点，涨0.01%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,800.0点，涨0.6%，成交12,112手。130亿元额度的沪股通净卖出26.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。