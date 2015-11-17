沪综指冲高回落近收平 中小盘股调整拖累大盘

路透北京11月17日 - 中国股市沪综指周二冲高回落近收平，成交量明显放大。分析师称，今日大盘高开高走后震荡回落尾盘小幅翻绿，中小盘股出现调整对大盘形成拖累，因IPO重启后首批新股申购将沿用老方法，预计此次将冻结接近1万亿元打新资金，申购日临近对市场资金抽水效应明显。

沪综指.SSEC收报3,604.80点，跌2.16点或0.06%，今日上海A股成交5,206亿元人民币，较前一个交易日放大逾四成，上日成交3,686亿元。

“今天银行和非银金融都是有点冲不起来的样子，可能是有IPO压力的因素和获利回吐的因素。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他称，当前金融业的盈利想像空间有限，金融股作为本轮市场龙头未能有效调动市场炒作情绪，而聚焦人气的中小盘股由于累计获利回吐较大，短期存在调整要求，市场缺乏能够唤起人气的板块。

中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

创业板指数P收跌2.86%，上证银行股指数.SSEBKI收涨0.33%，中信证券(600030.SS)收涨1.51%，雷柏科技(002577.SZ)收报跌停。

沪深300指数收报3,758.39点，跌0.15%；沪深300指数期货主力12月合约报3,623.4点，跌0.46%，成交8,051手。130亿元额度的沪股通净卖出3.1亿元。（完）