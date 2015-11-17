沪综指冲高回落近收平 中小盘股调整拖累大盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月17日 - 中国股市沪综指周二冲高回落近收平，成交量明显放大。分析师称，今日大盘高开高走后震荡回落尾盘小幅翻绿，中小盘股出现调整对大盘形成拖累，因IPO重启后首批新股申购将沿用老方法，预计此次将冻结接近1万亿元打新资金，申购日临近对市场资金抽水效应明显。
沪综指.SSEC收报3,604.80点，跌2.16点或0.06%，今日上海A股成交5,206亿元人民币，较前一个交易日放大逾四成，上日成交3,686亿元。
“今天银行和非银金融都是有点冲不起来的样子，可能是有IPO压力的因素和获利回吐的因素。”信达证券策略分析师谷永涛表示。
他称，当前金融业的盈利想像空间有限，金融股作为本轮市场龙头未能有效调动市场炒作情绪，而聚焦人气的中小盘股由于累计获利回吐较大，短期存在调整要求，市场缺乏能够唤起人气的板块。
中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
创业板指数P收跌2.86%，上证银行股指数.SSEBKI收涨0.33%，中信证券(600030.SS)收涨1.51%，雷柏科技(002577.SZ)收报跌停。
沪深300指数收报3,758.39点，跌0.15%；沪深300指数期货主力12月合约报3,623.4点，跌0.46%，成交8,051手。130亿元额度的沪股通净卖出3.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。