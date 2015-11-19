沪综指收升1.4% 中小盘股强劲反弹带动大盘上涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月19日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%。分析师称，今日中小盘股强劲反弹，领涨大盘。技术面显示，目前沪综指3,700点和创业板2,800点仍有较强阻力，而短期市场观望情绪仍浓，增量资金入市并不明显，突破上述阻力位仍需继续震荡蓄势。
沪综指.SSEC收报3,617.06点，涨48.59点或1.36%，今日上海A股成交3,277亿元人民币，上日成交3,917亿元。
“大家观望还是比较明显，增量资金不明显，但是抛压也不太大。 ”国都证券策略分析师肖世俊表示，短期大盘整体处于震荡盘整的阶段，以消化近两个月上涨来的获利回吐压力。
常青藤资产的投资经理沈维正表示，短期A股有IPO申购的资金压力，但中长期市场资金充裕，在中国宏观经济复苏不明朗的现实下，代表战略新兴产业的小盘股的机会比周期性行业大。
中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
创业板指数P收涨4.12%，逾百只中小盘股涨停。
沪深300指数收报3,774.97点，涨1.6%；沪深300指数期货主力12月合约报3,678.2点，涨1.76%，成交12,540手。130亿元额度的沪股通净卖出0.03亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。