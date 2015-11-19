沪综指收升1.4% 中小盘股强劲反弹带动大盘上涨

路透北京11月19日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%。分析师称，今日中小盘股强劲反弹，领涨大盘。技术面显示，目前沪综指3,700点和创业板2,800点仍有较强阻力，而短期市场观望情绪仍浓，增量资金入市并不明显，突破上述阻力位仍需继续震荡蓄势。

沪综指.SSEC收报3,617.06点，涨48.59点或1.36%，今日上海A股成交3,277亿元人民币，上日成交3,917亿元。

“大家观望还是比较明显，增量资金不明显，但是抛压也不太大。 ”国都证券策略分析师肖世俊表示，短期大盘整体处于震荡盘整的阶段，以消化近两个月上涨来的获利回吐压力。

常青藤资产的投资经理沈维正表示，短期A股有IPO申购的资金压力，但中长期市场资金充裕，在中国宏观经济复苏不明朗的现实下，代表战略新兴产业的小盘股的机会比周期性行业大。

中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

创业板指数P收涨4.12%，逾百只中小盘股涨停。

沪深300指数收报3,774.97点，涨1.6%；沪深300指数期货主力12月合约报3,678.2点，涨1.76%，成交12,540手。130亿元额度的沪股通净卖出0.03亿元。（完）