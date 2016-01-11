沪综指早盘收跌2.4% 抄底盘获利回吐叠加海外股市疲弱

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月11日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌2.4%。分析师指出，上周五抄底资金的获利回吐压力和海外股市的疲弱，导致今早大盘低开，随后指数虽有短暂反弹，但尾段再次出现跳水；目前大盘波动较大，短期流动性风险虽已解除，不过投资者仍需时间恢复信心。
沪综指.SSEC早盘报收3,109.95点，大跌76.46点，或2.40%；上海A股早盘成交1,555亿元人民币，上日全天为3,219亿元。
“正常的抄底盘的回吐，再加上整个投资者心态还是处于不稳的状态，一旦有回吐压力的时候就导致市场的下跌。”方正证券策略分析师陈敏称，上周五很多股票振幅超过10%，抄底资金短线获利丰厚，在获利回吐压力下，今天大盘直接低开。
亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。亚洲主要股市早盘大多走跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2.12%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,288.80点，跌2.16%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6早盘收报3,256.0点，跌2.41%，成交11,804手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。