沪综指早盘收跌2.4% 抄底盘获利回吐叠加海外股市疲弱

路透北京1月11日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌2.4%。分析师指出，上周五抄底资金的获利回吐压力和海外股市的疲弱，导致今早大盘低开，随后指数虽有短暂反弹，但尾段再次出现跳水；目前大盘波动较大，短期流动性风险虽已解除，不过投资者仍需时间恢复信心。

沪综指.SSEC早盘报收3,109.95点，大跌76.46点，或2.40%；上海A股早盘成交1,555亿元人民币，上日全天为3,219亿元。

“正常的抄底盘的回吐，再加上整个投资者心态还是处于不稳的状态，一旦有回吐压力的时候就导致市场的下跌。”方正证券策略分析师陈敏称，上周五很多股票振幅超过10%，抄底资金短线获利丰厚，在获利回吐压力下，今天大盘直接低开。

亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。亚洲主要股市早盘大多走跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2.12%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,288.80点，跌2.16%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6早盘收报3,256.0点，跌2.41%，成交11,804手。（完）