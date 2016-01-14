沪综指开盘大跌2.56% 监管层出声难敌海外股市拖累

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月14日 - 中国股市沪综指周四开盘大跌2.56%。尽管监管层昨晚出声安抚市场，试图挽回市场信心，但隔夜美股的大跌令市场情绪仍处低位，大盘继续惯性下滑。
沪综指.SSEC开盘报2,874.049点，跌75.548点或2.56%。
中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间在官方微博上强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。沪深证交所周三晚间回应称，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。
美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。美股三大股指中，道指.DJI跌2.21%，标普指数.SPX跌2.5%，Nasdaq指数.IXIC下挫3.41%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。