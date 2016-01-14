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中国财经 | 2016年 1月 14日 星期四 09:37 BJT

沪综指开盘大跌2.56% 监管层出声难敌海外股市拖累

路透上海1月14日 - 中国股市沪综指周四开盘大跌2.56%。尽管监管层昨晚出声安抚市场，试图挽回市场信心，但隔夜美股的大跌令市场情绪仍处低位，大盘继续惯性下滑。

沪综指.SSEC开盘报2,874.049点，跌75.548点或2.56%。

中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间在官方微博上强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。沪深证交所周三晚间回应称，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。美股三大股指中，道指.DJI跌2.21%，标普指数.SPX跌2.5%，Nasdaq指数.IXIC下挫3.41%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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