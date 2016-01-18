沪综指缩量小幅收升 抄底资金介入致大盘低开高走

路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周一缩量小幅收升。分析师指出，周末监管层表态有利于稳定市场情绪，今日大盘低开后吸引部分抄底资金进场，股指震荡走高，中小盘股有走稳迹象，但成交量未出现有效放大，显示投资者心态依然谨慎。

沪综指.SSEC收报2,913.84点，涨12.87点，或0.44%，盘中最低探至2,844.70点，上海A股今日成交1,736亿元人民币，上日全天为2,052亿元。

“今天跌破了2,850点之后，抄底资金的介入造成大盘低开高走。”首创证券策略分析师邵帅称，今年以来主要指数跌幅在20%左右，目前个股超跌反弹的要求不断增加。

光大证券策略团队报告指出，1月以来诸多负面因素都对资金面造成不利影响，当前虽然上述因素负面影响有所减弱，但市场短期跌幅较大，对投资者情绪挫伤较重，短期较难恢复。另外在两市油价跌破30美元/桶的时间关口，需要防止商品通缩向资产端的传导。

中国证监会主席肖钢近日对2015年的中国股市做出总结，表示股市的异常波动充分反映了中国股市的不成熟，也暴露了证监会监管有漏洞，必须深刻吸取教训，加强监管防范风险。

油价周五挫跌6%，12年来首次收盘低于每桶30美元，延续今年令人乍舌的跌势，因中国股市进一步下挫，且交易商为伊朗原油出口很快将增加作准备。

创业板指数收涨2.92%，中国远洋(601919.SS)收报涨停，中国石化(600028.SS)则收跌0.45%。

沪深300指数.CSI300收报3,130.73点，涨0.38%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,042.0点，涨0.87%，成交18,938手。130亿元额度的沪股通净买入3.9亿元。（完）