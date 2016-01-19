沪综指收升3.2%创两个半月最大单日涨幅 建筑、地产板块领涨

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周二收升3.2%，创两个半月最大单日涨幅。分析师指出，今天大盘未受经济数据疲弱影响，延续昨日反弹走势。此前市场做空力量释放充分，今日建筑、房地产等低估值板块在临近早盘收市时突然直线拉升，明显受到资金关注，大盘全日成交量有所放大，料后市有望继续震荡反弹。
沪综指.SSEC收报3,007.74点，涨93.90点，或3.22%，此前最大单日涨幅2015年11月4日的4.31%，上海A股今日成交2,212亿元人民币，上日全天为1,736亿元。
“今天的走势肯定就是触底反弹吧。”信达证券策略分析师艾宜称。
他并称，目前创业板和中小板整体估值水平仍较高，相反蓝筹股估值较便宜，因此资金可能会更关注此类低估值品种。当前宏观经济的格局并不是很好，但在供给侧改革的背景下，行业并购重组会加速，对于一些周期性行业的上市公司来说未必没有机会。
中国2015年经济增速正式降挡至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。
中证内地地产指数.CSICMREI收涨3.56%，中国电建(601669.SS)、中国铁建(601186.SS)等涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,223.13点，涨2.95%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,134.0点，涨2.66%，成交24,760手。130亿元额度的沪股通净买入6.0亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)