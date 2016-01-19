沪综指收升3.2%创两个半月最大单日涨幅 建筑、地产板块领涨

沪综指.SSEC收报3,007.74点，涨93.90点，或3.22%，此前最大单日涨幅2015年11月4日的4.31%，上海A股今日成交2,212亿元人民币，上日全天为1,736亿元。

他并称，目前创业板和中小板整体估值水平仍较高，相反蓝筹股估值较便宜，因此资金可能会更关注此类低估值品种。当前宏观经济的格局并不是很好，但在供给侧改革的背景下，行业并购重组会加速，对于一些周期性行业的上市公司来说未必没有机会。