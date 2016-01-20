沪综指收跌1% 海外股市疲弱令A股投资者心神不定

路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。

沪综指.SSEC收报2,976.694点，跌31.046点，或1.03%；昨日沪综指收升3.2%并创两个半月最大单日涨幅。上海A股今日成交2,332亿元人民币，上日为2,212亿元。

“港股是A股蓝筹股估值的锚，它们走得那么惨，现在谁还敢拉蓝筹股。”东北证券策略分析师沈正阳说。