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中国财经 | 2016年 1月 20日 星期三 15:16 BJT

沪综指收跌1% 海外股市疲弱令A股投资者心神不定

路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。

沪综指.SSEC收报2,976.694点，跌31.046点，或1.03%；昨日沪综指收升3.2%并创两个半月最大单日涨幅。上海A股今日成交2,332亿元人民币，上日为2,212亿元。

“港股是A股蓝筹股估值的锚，它们走得那么惨，现在谁还敢拉蓝筹股。”东北证券策略分析师沈正阳说。

全球油价低迷拖累亚太股市周三全线下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS午后跌2.7%，至2011年10月以来最低水平。而香港遭遇“股汇双杀”，恒生指数.HSI今日跌破19,000点大关，创下逾三年半来盘中新低，午盘跌幅稍有收敛至3.5%。

代表A股蓝筹股的上证50指数.SSE50收盘跌1.88%，跌幅超越沪综指。

沈正阳认为，昨日反弹成果得而复失，显示大盘的寻底过程尚未结束，短期内沪综指可能再次试探2,850点附近的支撑力度。

沪深300指数.CSI300收报3,174.378点，跌1.51%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6收报3,074点，跌2.15%，成交18,141手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出5.9亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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