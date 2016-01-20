沪综指收跌1% 海外股市疲弱令A股投资者心神不定

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。
沪综指.SSEC收报2,976.694点，跌31.046点，或1.03%；昨日沪综指收升3.2%并创两个半月最大单日涨幅。上海A股今日成交2,332亿元人民币，上日为2,212亿元。
“港股是A股蓝筹股估值的锚，它们走得那么惨，现在谁还敢拉蓝筹股。”东北证券策略分析师沈正阳说。
全球油价低迷拖累亚太股市周三全线下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS午后跌2.7%，至2011年10月以来最低水平。而香港遭遇“股汇双杀”，恒生指数.HSI今日跌破19,000点大关，创下逾三年半来盘中新低，午盘跌幅稍有收敛至3.5%。
代表A股蓝筹股的上证50指数.SSE50收盘跌1.88%，跌幅超越沪综指。
沈正阳认为，昨日反弹成果得而复失，显示大盘的寻底过程尚未结束，短期内沪综指可能再次试探2,850点附近的支撑力度。
沪深300指数.CSI300收报3,174.378点，跌1.51%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6收报3,074点，跌2.15%，成交18,141手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出5.9亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)