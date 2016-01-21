沪综指收跌3.2%至逾13个月新低 受港股连续下跌冲击明显（更新版）

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路透北京1月21日 - 中国股市沪综指周四收跌3.2%至逾13个月新低。分析师指出，今天外围市场普跌对A股形成明显拖累，大盘成交清淡，盘中观望气氛较浓，尾盘出现连续跳水。料A股短线小幅反弹可能到位，后市将继续下探确认底部。

市场分析人士认为，近段时间海外市场持续低迷，今天A股低开后逐渐走高，表明外围市场的影响在逐渐减弱，但全球金融市场低迷的情绪持续挥之不去，仍影响到国内市场。尤其是近期港股下跌对A股市场走势的冲击较为明显。

“整个市场信心比较匮乏，外围的下跌对A股市场情绪又带来了一个打击。”方正证券策略分析师陈敏表示。

中国国际期货公司研究员李焕指出，港股连续两日出现较大的跌幅，与港元大幅贬值有较大关联。港美息差形成倒挂，引起资金回流美国，形成港元贬值压力。近期国内加强了跨境资本的管理，使得离岸人民币流动性萎缩，港元贬值压力得以显现

沪综指.SSEC收报2,880.48点，跌96.21点，或3.23%；此前收盘低点为2014年12月9日的2,856.27点；上海A股今日成交2,023亿元人民币，上日为2,332亿元。恒生指数.HSI跌1.8%收报18,542.15点，恒生国企指数.HSCE跌2.2%至7,835.64点。

分析师指出，港股下跌对A股市场走势的影响依然存在，最近一年来，部分新兴市场国家在经济下行压力加大的情况下放弃原有的固定汇率制，市场关心港币能否维持固定汇率制，如果要维持香港稳定，中国管理层可能会面临双线作战。

东方证券首席策略分析师邵宇表示，这次对港币的冲击最终希望影响的还是人民币汇率，因此多个金融变量都可能联系在一起，包括汇率、利率，港股和A股可能都紧密联系在一起，这次的战线可能拉得更长，搏斗可能更加激烈。

“全球金融市场低迷的情绪，会影响到A股市场。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。沪综指前期创新低后单日大幅反弹，但量能未能有效放大，致短期市场观望气氛浓厚。另外即将进入春节长假，在缺乏明显赚钱效应的情况下，市场的交投会逐渐清淡。

在隔夜美股及欧股大跌冲击下，周四亚太股市普跌，日经指数收跌2.4%，台湾股市收创近五个月低位。

周四创业板指数收跌4.18%，两市逾70只股票跌停。

沪深300指数收报3,081.35点，跌2.93%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,011.0点，跌2.18%，成交20,056手。130亿元额度的沪股通净卖出1.6亿元。（完）