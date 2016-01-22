沪综指缩量收升1.3% 全球金融市场走强缓和投资者紧张情绪

路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周五缩量收升1.3%。分析师指出，昨夜欧洲央行有关货币宽松的言论提振全球金融市场走势，国内投资者紧张情绪有所缓和，今日A股高开后震荡回落午盘续走高，个股普涨，但成交量继续低迷，显示人气仍然不足，预计短线沪综指将在2,900-3,000点间反复震荡。

沪综指.SSEC收报2,916.56点，涨36.08点，或1.25%，该指数全周累计上涨0.54%；上海A股今日成交1,694亿元人民币，上日为2,023亿元。

“全球央行在金融动荡的压力下，进一步采取量化宽松刺激，肯定还是这个预期提振（市场）。”国都证券策略分析师肖时俊认为。

他并表示，全球央行近期有关货币宽松的言论令投资者信心受到提振，但近期中国央行主要采取的短中期定向宽松措施，令市场降准预期落空。目前中国央行货币政策相对谨慎，市场预期有所折扣，反弹信心不足力度较弱，空间料不会太大。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，金融市场的动荡、对中国等其它新兴市场的忧虑将促使欧洲央行在3月会议上审视其货币政策。他的讲话助涨了进一步放宽政策的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升2.1%。

今日能源和煤炭板块涨幅居前，昊华能源(601101.SS)、平庄能源(000780.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,113.46点，涨1.04%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,042.0点，涨0.49%，成交19,068手。130亿元额度的沪股通净买入6.2亿元。（完）