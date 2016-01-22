沪综指缩量收升1.3% 全球金融市场走强缓和投资者紧张情绪

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周五缩量收升1.3%。分析师指出，昨夜欧洲央行有关货币宽松的言论提振全球金融市场走势，国内投资者紧张情绪有所缓和，今日A股高开后震荡回落午盘续走高，个股普涨，但成交量继续低迷，显示人气仍然不足，预计短线沪综指将在2,900-3,000点间反复震荡。
沪综指.SSEC收报2,916.56点，涨36.08点，或1.25%，该指数全周累计上涨0.54%；上海A股今日成交1,694亿元人民币，上日为2,023亿元。
“全球央行在金融动荡的压力下，进一步采取量化宽松刺激，肯定还是这个预期提振（市场）。”国都证券策略分析师肖时俊认为。
他并表示，全球央行近期有关货币宽松的言论令投资者信心受到提振，但近期中国央行主要采取的短中期定向宽松措施，令市场降准预期落空。目前中国央行货币政策相对谨慎，市场预期有所折扣，反弹信心不足力度较弱，空间料不会太大。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，金融市场的动荡、对中国等其它新兴市场的忧虑将促使欧洲央行在3月会议上审视其货币政策。他的讲话助涨了进一步放宽政策的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升2.1%。
今日能源和煤炭板块涨幅居前，昊华能源(601101.SS)、平庄能源(000780.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,113.46点，涨1.04%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,042.0点，涨0.49%，成交19,068手。130亿元额度的沪股通净买入6.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)