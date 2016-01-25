沪综指缩量收升 煤炭、石油石化板块领涨大盘

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月25日 - 中国股市沪综指周一缩量收升0.8%。分析师指出，上周五海外市场企稳反弹，国内市场的压力有所缓解，煤炭、石油石化板块领涨。近期央行连续投放流动性对市场情绪有所支撑，今日沪综指持续在5、10日均线下运行，料后市大盘可能会反复盘整波动。
沪综指.SSEC收报2,938.51点，涨21.95点，或0.75%，上海A股今日成交1,628亿元人民币，上日为1,694亿元。
“今天市场还是技术面的阻力比较明显，受量能的制约是比较突出的。”首创证券策略分析师邵帅认为。
他并表示，近期央行对流动性投放较多，对外传递出流动性宽松的态度，国内市场情绪因此受到支撑。今天煤炭、石油石化板块对消息面的反应比较敏感，上涨板块对短期的事件和外部因素的反应积极，但持续性还有观察。
美国股市周五大涨2%，因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。标普能源指数.SPNY劲升4.3%，为标普500指数录得今年迄今表现最好的一日奠定基础。
而上周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，上周向市场净投放资金已逾1.3万亿元。
沪深300指数.CSI300收报3,128.89点，涨0.50%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,044.2点，涨0.07%，成交15,013手。130亿元额度的沪股通净买入2.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。