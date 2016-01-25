沪综指缩量收升 煤炭、石油石化板块领涨大盘

路透北京1月25日 - 中国股市沪综指周一缩量收升0.8%。分析师指出，上周五海外市场企稳反弹，国内市场的压力有所缓解，煤炭、石油石化板块领涨。近期央行连续投放流动性对市场情绪有所支撑，今日沪综指持续在5、10日均线下运行，料后市大盘可能会反复盘整波动。

沪综指.SSEC收报2,938.51点，涨21.95点，或0.75%，上海A股今日成交1,628亿元人民币，上日为1,694亿元。

“今天市场还是技术面的阻力比较明显，受量能的制约是比较突出的。”首创证券策略分析师邵帅认为。

他并表示，近期央行对流动性投放较多，对外传递出流动性宽松的态度，国内市场情绪因此受到支撑。今天煤炭、石油石化板块对消息面的反应比较敏感，上涨板块对短期的事件和外部因素的反应积极，但持续性还有观察。

美国股市周五大涨2%，因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。标普能源指数.SPNY劲升4.3%，为标普500指数录得今年迄今表现最好的一日奠定基础。

而上周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，上周向市场净投放资金已逾1.3万亿元。

沪深300指数.CSI300收报3,128.89点，涨0.50%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,044.2点，涨0.07%，成交15,013手。130亿元额度的沪股通净买入2.5亿元。（完）