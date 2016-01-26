沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点 外围市场疲势引发抛压

路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股跌停。临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，场内观望氛围浓厚，料短线超跌后或将反弹，而后形成震荡整理走势。

沪综指.SSEC收报2,749.79点，跌188.72点，或6.42%，此前收盘低点为2014年12月1日2,680.16点，此前最大单日跌幅为1月7日的7.04%；上海A股今日成交2,113亿元人民币，上日为1,628亿元。

“这轮行情更主要的原因是海外市场，所以今天跌也是和海外市场有关。”新时代证券策略分析师孙卫党认为，“因为成交量很小，成交量很小的话，有一点卖盘就把市场打下来了，可能出现阶段性超跌。”

他并认为，目前海外市场走势存在很大不确定性，而且海外市场主要指数的技术形态都不乐观，春节期间很有可能继续下跌，因此春节前投资者普遍采取观望态度。

美国股市周一遭抛售，能源股领跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。油价急挫6%，因担心供应过剩日益严重。

沪深300指数.CSI300收报2,940.51点，跌6.02%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,899.0点，跌4.69%，成交18,918手。130亿元额度的沪股通净卖出2.4亿元。（完）