沪综指早盘收跌近3% 市场信心疲弱无视海外市场反弹

路透上海1月27日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌近3%。分析师指出，虽然国际油价和海外股市均出现反弹，但A股市场明显缺乏信心，稍作反弹后继续下跌，大盘轻松跌破2,700点整数关口，场内看空气氛弥漫。

沪综指.SSEC早盘收报2,672.451点，跌77.334点，或2.81%，上海A股今日早盘成交1,082亿元人民币，上日同期为849亿元。

“市场信心有问题，根本就没钱进来。若不是银行股和煤炭股撑着，大盘跌得还要难看。”华泰证券分析师周林指出。

他说，国际市场的反弹理论上对A股应有提振作用，但市场情绪实在太差，早盘总体表现相当疲弱，目前只能期待午后会有转机。

美国原油期货CLc1周二大涨3.7%，之前石油输出国组织(OPEC)再度呼吁非OPEC产油国与OPEC成员国共同减产。而原油价格反弹和企业业绩乐观推动美股道指.DJI周二涨1.8%，标普500指数.SPX涨1.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS周三早市小幅反弹0.5%；香港恒生指数.HSI早盘涨近1%。

沪深300指数.CSI300早盘收报2,875.096,点，跌2.22%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,829.2点，跌2.94%，成交12,470手。（完）