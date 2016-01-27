沪综指早盘收跌近3% 市场信心疲弱无视海外市场反弹

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月27日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌近3%。分析师指出，虽然国际油价和海外股市均出现反弹，但A股市场明显缺乏信心，稍作反弹后继续下跌，大盘轻松跌破2,700点整数关口，场内看空气氛弥漫。
沪综指.SSEC早盘收报2,672.451点，跌77.334点，或2.81%，上海A股今日早盘成交1,082亿元人民币，上日同期为849亿元。
“市场信心有问题，根本就没钱进来。若不是银行股和煤炭股撑着，大盘跌得还要难看。”华泰证券分析师周林指出。
他说，国际市场的反弹理论上对A股应有提振作用，但市场情绪实在太差，早盘总体表现相当疲弱，目前只能期待午后会有转机。
美国原油期货CLc1周二大涨3.7%，之前石油输出国组织(OPEC)再度呼吁非OPEC产油国与OPEC成员国共同减产。而原油价格反弹和企业业绩乐观推动美股道指.DJI周二涨1.8%，标普500指数.SPX涨1.4%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS周三早市小幅反弹0.5%；香港恒生指数.HSI早盘涨近1%。
沪深300指数.CSI300早盘收报2,875.096,点，跌2.22%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,829.2点，跌2.94%，成交12,470手。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)