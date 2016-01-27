沪综指收跌续创14个月新低 护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅

路透北京1月27日 - 中国股市沪综指周三收跌续创14个月新低。分析师指出，今日大盘继续惯性下挫，午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。由于当前市场风险偏好较低，量能持续低迷，存量资金交易愿望不强，投资者普遍采取观望态度。

沪综指.SSEC收报2,735.56点，跌14.23点，或0.52%，盘中最低下探至2,638.30点，此前收盘低点为2014年12月1日的2,680.16点；上海A股今日成交2,061.8亿元人民币，上日为2,113亿元。

“我觉得还是极度恐慌造成的，其实也没什么太多的利空。”国元证券策略分析师王明利表示，股指一旦破位后，止损盘和平仓盘集中抛售会伤及人气，但市场底部也许就在这两天出现。

他并认为，大盘出现急速下跌后，虽然还需要时间去消化卖盘，但下跌空间已经不大，投资者没必要那么悲观。今天出现的低点，可能很难再往下跌破。

山西证券策略分析师麻文宇认为，造成目前市场的低迷状态实质上还是情绪和资金的问题，沪综指跌破2,800点后，下边已经没有重要支撑位，被动的卖出抛压会比较大，连锁反应下肯定会导致加速下跌。

两桶油逆势上扬，中国石油(601857.SS)收涨2.82%、中国石化(600028.SS)收涨1.87%。

沪深300指数.CSI300收报2,930.35点，跌0.35%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,867.6点，跌1.62%，成交21,999手。130亿元额度的沪股通净买入44.9亿元。（完）