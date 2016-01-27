沪综指收跌续创14个月新低 护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月27日 - 中国股市沪综指周三收跌续创14个月新低。分析师指出，今日大盘继续惯性下挫，午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。由于当前市场风险偏好较低，量能持续低迷，存量资金交易愿望不强，投资者普遍采取观望态度。
沪综指.SSEC收报2,735.56点，跌14.23点，或0.52%，盘中最低下探至2,638.30点，此前收盘低点为2014年12月1日的2,680.16点；上海A股今日成交2,061.8亿元人民币，上日为2,113亿元。
“我觉得还是极度恐慌造成的，其实也没什么太多的利空。”国元证券策略分析师王明利表示，股指一旦破位后，止损盘和平仓盘集中抛售会伤及人气，但市场底部也许就在这两天出现。
他并认为，大盘出现急速下跌后，虽然还需要时间去消化卖盘，但下跌空间已经不大，投资者没必要那么悲观。今天出现的低点，可能很难再往下跌破。
山西证券策略分析师麻文宇认为，造成目前市场的低迷状态实质上还是情绪和资金的问题，沪综指跌破2,800点后，下边已经没有重要支撑位，被动的卖出抛压会比较大，连锁反应下肯定会导致加速下跌。
两桶油逆势上扬，中国石油(601857.SS)收涨2.82%、中国石化(600028.SS)收涨1.87%。
沪深300指数.CSI300收报2,930.35点，跌0.35%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,867.6点，跌1.62%，成交21,999手。130亿元额度的沪股通净买入44.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)