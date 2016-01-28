沪综指收跌2.9%续创14个月新低 空头气氛浓厚大盘持续寻底

路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周四收跌2.9%续创14个月新低。分析师指出，今日市场空头气氛仍然浓厚，大盘继续震荡寻底，盘面以“两桶油”为代表的权重股虽奋力护盘，但仍不敌卖压，临近收市大盘再度跳水。且春节长假将近，场外资金大规模入场可能性不大，市场成交量维持低迷。