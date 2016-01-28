沪综指收跌2.9%续创14个月新低 空头气氛浓厚大盘持续寻底

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周四收跌2.9%续创14个月新低。分析师指出，今日市场空头气氛仍然浓厚，大盘继续震荡寻底，盘面以“两桶油”为代表的权重股虽奋力护盘，但仍不敌卖压，临近收市大盘再度跳水。且春节长假将近，场外资金大规模入场可能性不大，市场成交量维持低迷。
沪综指.SSEC收报2,655.66点，跌79.90点，或2.92%，此前收盘低点为2014年11月27日的2,630.49点；上海A股今日成交1,665亿元人民币，较前一交易日缩减近两成，上日为2,061.8亿元。
“大盘在破位以后，现在整体还是比较空的氛围。”信达证券策略分析师艾宜表示。
他并认为，基本面上目前没有太多提振人心的消息，宏观经济未见起色，市场对此担忧较多，技术上短期还是维持震荡下行的偏空走势。因此市场可能还会有一个逐步下探寻底的过程，短期风险依然较高。
创业板指数收跌4.56%，两市近250家股票跌停。中国石油(601857.SS)逆势上涨2.2%。
沪深300指数.CSI300收报2,853.76点，跌2.61%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,816.8点，跌1.82%，成交17,931手。130亿元额度的沪股通净卖出3.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)