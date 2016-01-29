沪综指技术性反弹收升逾3% 1月下跌22.7%创逾七年最大

路透上海1月29日 - 中国股市沪综指周五收升逾3%，不过1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。分析师指出，春节前资金面较预期情形略显宽松，再加上此前权重股奋力护盘的示范动作，连跌三天的A股终于出现技术性反弹，个股全面普涨。

沪综指.SSEC收报2,737.600点，涨81.939点，或3.09%。不过沪综指本周累计下跌6.14%；单月跌幅达22.65%，这是2008年10月（-24.63%）以来的最大单月跌幅。上海A股今日成交1,790亿元人民币，上日为1,665亿元。

“主要是技术上有反弹需求，也有心理上，总觉得最后一天可能会拉一把。”华泰证券分析师周林指出。

不过他亦认为，一天的反弹并不能确定大盘已经见底，还需继续观察，估计春节前大盘还会继续震荡。

为保持流动性合理充裕，中国央行除本周继续加量逆回购操作外，昨晚还宣布，史无前例地增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果。

两市约100家股票涨停，券商股成为今日领涨板块，东方证券(600958.SS)收于涨停。而中小市值个股亦是盘中亮点，创业板指数P收升4.595%。

沪深300指数.CSI300收报2,946,090点，涨3.24%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,903.8点，涨2.17%，成交20,277手。130亿元额度的沪股通净买入16.9亿元。（完）