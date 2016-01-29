沪综指技术性反弹收升逾3% 1月下跌22.7%创逾七年最大

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月29日 - 中国股市沪综指周五收升逾3%，不过1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。分析师指出，春节前资金面较预期情形略显宽松，再加上此前权重股奋力护盘的示范动作，连跌三天的A股终于出现技术性反弹，个股全面普涨。
沪综指.SSEC收报2,737.600点，涨81.939点，或3.09%。不过沪综指本周累计下跌6.14%；单月跌幅达22.65%，这是2008年10月（-24.63%）以来的最大单月跌幅。上海A股今日成交1,790亿元人民币，上日为1,665亿元。
“主要是技术上有反弹需求，也有心理上，总觉得最后一天可能会拉一把。”华泰证券分析师周林指出。
不过他亦认为，一天的反弹并不能确定大盘已经见底，还需继续观察，估计春节前大盘还会继续震荡。
为保持流动性合理充裕，中国央行除本周继续加量逆回购操作外，昨晚还宣布，史无前例地增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果。
两市约100家股票涨停，券商股成为今日领涨板块，东方证券(600958.SS)收于涨停。而中小市值个股亦是盘中亮点，创业板指数P收升4.595%。
沪深300指数.CSI300收报2,946,090点，涨3.24%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,903.8点，涨2.17%，成交20,277手。130亿元额度的沪股通净买入16.9亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)