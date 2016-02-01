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中国财经 | 2016年 2月 1日 星期一 11:59 BJT

沪综指早盘收跌1.8% 经济数据疲弱大盘继续寻底

路透北京2月1日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌1.8%。分析师指出，受今日公布的1月PMI数据持续低迷影响，大盘未能延续上周五反弹步伐，早盘指数低开低走，权重板块整体表现疲弱，前期领涨的煤炭、钢铁板块跌幅居前，大盘继续震荡寻底。

沪综指.SSEC早盘收报2,688.87点，跌48.73点，或1.78%；上海A股今日早盘成交890亿元人民币，上日为1,790亿元。

“现在还是磨底，2月份明显反弹的动力还不具备。”国都证券分析师肖时俊指出。

他认为，短期外围市场出现反弹，市场恐慌因素暂时得到缓解，目前大盘继续自我调节和寻底的过程。当前主板进一步下调空间不大，但创业板仍存在杀跌过程。

内外需皆弱叠加假期因素，中国1月制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳，而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。

上证银行股指数.SSEBKI早盘收跌1.68%，煤炭板块早盘跌幅居前，阳泉煤业(600348.SS)早盘收跌8.37%.

沪深300指数.CSI300早盘收报2,901.37点，跌1.52%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,876.8点，跌1.43%，成交8,717手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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