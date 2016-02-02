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中国财经 | 2016年 2月 2日 星期二 11:48 BJT

沪综指早盘收升2.4% 大盘超跌反弹个股普涨

路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周二早盘收升2.4%。分析师指出，大盘前期累计跌幅较大，沪综指2,645点作为阶段性底部存在一定支撑。今日股指期货及创业板率先反弹，带动人气回暖，但目前仍属于阶段性反弹，反弹幅度和持续性料不会太强，市场情绪对走势影响仍较大。

沪综指.SSEC早盘收报2,752.22点，涨63.37点，或2.36%。上海A股今日早盘成交883亿元人民币，上日为1,521亿元。

“基本上就是压抑已久的超跌反弹，这样的话就是一个普涨。”方正证券策略分析师陈敏指出。

创业板指数P早盘收升4.57%，两市近80只股票收报涨停。

沪深300指数.CSI300早盘收报2,969.09点，涨2.35%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,957.6点，涨3.17%，成交10,678手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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