沪综指早盘收升2.4% 大盘超跌反弹个股普涨

路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周二早盘收升2.4%。分析师指出，大盘前期累计跌幅较大，沪综指2,645点作为阶段性底部存在一定支撑。今日股指期货及创业板率先反弹，带动人气回暖，但目前仍属于阶段性反弹，反弹幅度和持续性料不会太强，市场情绪对走势影响仍较大。