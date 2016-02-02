沪综指早盘收升2.4% 大盘超跌反弹个股普涨

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周二早盘收升2.4%。分析师指出，大盘前期累计跌幅较大，沪综指2,645点作为阶段性底部存在一定支撑。今日股指期货及创业板率先反弹，带动人气回暖，但目前仍属于阶段性反弹，反弹幅度和持续性料不会太强，市场情绪对走势影响仍较大。
沪综指.SSEC早盘收报2,752.22点，涨63.37点，或2.36%。上海A股今日早盘成交883亿元人民币，上日为1,521亿元。
“基本上就是压抑已久的超跌反弹，这样的话就是一个普涨。”方正证券策略分析师陈敏指出。
创业板指数P早盘收升4.57%，两市近80只股票收报涨停。
沪深300指数.CSI300早盘收报2,969.09点，涨2.35%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6早盘收报2,957.6点，涨3.17%，成交10,678手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)