沪综指节后首日开盘下跌近3% 上周海外大跌挫伤信心

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月15日 - 在长达一周的春节长假后，中国股市周一恢复交易，开盘大跌近3%，主要原因是中国假期间，海外主要股市的下跌挫伤本地投资者信心。
开盘时，沪综指.SSEC报2,684.961点，跌78.531点或2.84%；沪深300指数.CSI300开盘跌2.54%。
欧美股市上周均出现大跌，直至周五才出现反弹，美国道琼工业指数.DJI累计下跌1.4%。而日本股市持续大跌，日经225指数.N225上周下跌11.1%，创2008年以来最大单周跌幅，就连上周仅交易两日的香港恒生指数.HSI亦累计下跌5%，至三年半新低。不过周一日本股市早盘大幅反弹，恒生指数开盘亦跳涨近2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)