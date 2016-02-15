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中国财经 | 2016年 2月 15日 星期一 09:36 BJT

沪综指节后首日开盘下跌近3% 上周海外大跌挫伤信心

路透上海2月15日 - 在长达一周的春节长假后，中国股市周一恢复交易，开盘大跌近3%，主要原因是中国假期间，海外主要股市的下跌挫伤本地投资者信心。

开盘时，沪综指.SSEC报2,684.961点，跌78.531点或2.84%；沪深300指数.CSI300开盘跌2.54%。

欧美股市上周均出现大跌，直至周五才出现反弹，美国道琼工业指数.DJI累计下跌1.4%。而日本股市持续大跌，日经225指数.N225上周下跌11.1%，创2008年以来最大单周跌幅，就连上周仅交易两日的香港恒生指数.HSI亦累计下跌5%，至三年半新低。不过周一日本股市早盘大幅反弹，恒生指数开盘亦跳涨近2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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