沪综指早盘收升2.8% 内外因素共同发力推动技术性反弹

路透上海2月16日 - 中国股市沪综指周二早盘收升2.8%。分析师指出，中国政府高官不断表态提振经济，有利于稳定市场信心，再加上海外股市近日纷纷企稳反弹，激励A股市场今展开技术性反弹，成交量明显放大。

沪综指.SSEC早盘收报2,823.858点，大涨77.662点，或2.83%；上海A股早盘成交1,074亿元人民币，较上日同期的732亿元增近五成。

“中央不断打气鼓励，从(央行行长)周小川的表态，到昨天克强总理的发言，再加上欧美股市反弹，外围环境亦给予支撑。”华泰证券分析师周林指出，短期A股能否继续扩大反弹战果，仍要看成交量和消息面的配合。

中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。但他指出，“中国经济仍有巨大的潜力：有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时中国政府会果断出手。”

私募基金常青藤资产投资经理沈维正认为，这两天的中国股市表现，与人民币走稳、海外股市反弹、油价见底的预期有关，但中长期的走势，还是要看中国经济是否能够走出困境。

“我认为这是短期反弹，股市应该没有见底。”他说，对于中国经济仍有些悲观，理由是国内金融业的坏账率走高、改革没有实质性的进展、政府能用的工具也不是很多。

中国银监会发布数据显示，商业银行2015年累计实现净利润15,926亿元，同比增长2.43%，利润增速较去年进一步下滑；年末不良贷款率升至1.67%。

欧洲股市周一连续第二个交易日大涨；而周一大涨7.2%的日本日经指数.N225周二续升逾1%，香港恒生指数.HSI亦涨逾1.6%。（完）