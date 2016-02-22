沪综指收涨2.3%至一个月新高 受证监会换帅及楼市新政提振

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周一收升2.3%至近一个月新高，煤炭、钢铁及有色等其他大宗商品板块领涨，此外房地产板块亦升幅居前。分析师指出，周末刘士余接替肖钢任证监会主席，以及房地产减税刺激新政，均对市场人气有所提振。
沪综指.SSEC收报2,927.175点，涨67.154点或2.35%；此前收盘高点为1月25日的2,938.51点。上证A股今日成交2,371亿元人民币，上日为1,772亿元。
银河证券分析师任承德称，“今天有两个利多的因素，一个是证监会主席换人，可以有一些期待；第二个是(上)礼拜五房地产新的政策，对房地产股也是一个提振。”
上证地产类指数.SSEP今日收盘劲扬2.29%。
他并认为，大盘反弹还可能持续，因为两会临近，投资者对供给侧改革的具体落实还有一些期望，这也是今天钢铁、煤炭部分产能过剩行业走强的原因之一。
市场高度关注的中国证监会高层人事变动终于有了定论。据新华社周六报导，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。这无疑将给A股市场投资者带来新的政策期待。
为促进房地产行业去库存，中国政府继续出台宽松调节政策。财政部上周五公布契税和营业税优惠政策，取消了“普通”和“非普通”划分，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房，统一减按1%税率征收契税。
沪深300指数.CSI300收报3,118.87点，涨2.20%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,042.0点，涨1.98%，成交18,228手。130亿元额度的沪股通净买入2.20亿元。（完）
(发稿 边竞/林琦；审校 张喜良)
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