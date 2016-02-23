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中国财经 | 2016年 2月 23日 星期二 15:13 BJT

沪综指收低 市场信心不稳令获利盘回吐

路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周二收低。分析师指出，昨日的大涨已令证监会换帅等利好因素基本体现，市场情绪又回复到矛盾纠结状态，昨日领涨的券商、保险股受获利盘回吐压力，均出现明显回调，拖累大盘下跌，尾市股指扳回部分跌幅。

沪综指.SSEC收报2,903.331点，跌23.844点或0.81%。上证A股今日成交2,105亿元人民币，上日为2,371亿元。

“今天没有什么实质性利空，基本判断是获利回吐。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，短期大盘还是在3,000点附近调整，观察下月初全国人大和政协会议召开之际政策面是否变化。

中国人寿(601628.SS)和海通证券(600837.SS)收市分别下跌2.7%和2.49%。

沪深300指数.CSI300收报3,089.36点，跌0.95%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,022.4点，跌0.63%，成交18,091手。130亿元额度的沪股通净买入5.50亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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