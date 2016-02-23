沪综指收低 市场信心不稳令获利盘回吐

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周二收低。分析师指出，昨日的大涨已令证监会换帅等利好因素基本体现，市场情绪又回复到矛盾纠结状态，昨日领涨的券商、保险股受获利盘回吐压力，均出现明显回调，拖累大盘下跌，尾市股指扳回部分跌幅。
沪综指.SSEC收报2,903.331点，跌23.844点或0.81%。上证A股今日成交2,105亿元人民币，上日为2,371亿元。
“今天没有什么实质性利空，基本判断是获利回吐。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，短期大盘还是在3,000点附近调整，观察下月初全国人大和政协会议召开之际政策面是否变化。
中国人寿(601628.SS)和海通证券(600837.SS)收市分别下跌2.7%和2.49%。
沪深300指数.CSI300收报3,089.36点，跌0.95%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,022.4点，跌0.63%，成交18,091手。130亿元额度的沪股通净买入5.50亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)