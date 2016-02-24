沪综指收创一个月新高 两会将近令投资者怀有政策期待

路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周三收创一个月新高。分析师指出，虽然创业板和中小板等成长题材个股继续调整，不过随着全国人大和政协两会的临近，投资者对于供给侧改革和国企改革等热点有一些政策期待，煤炭电力等板块走强，推动大盘震荡上涨。

沪综指.SSEC收报2,928.896点，涨25.565点或0.88%，上一收盘高点为1月25日的2,938.51点。上证A股今日成交2,268亿元人民币，上日为2,105亿元。

“市场挺顽强的，下去又上来，显示信心不足的大背景下，投资者还有一些期待。”华泰证券分析师周林说。

他指出，近期国际市场动荡，投资者对国际及中国经济前景均有一些困惑，这可能是投资者信心不足的一个重要原因；但是，即将召开的两会以及会议上可能出台的改革政策，给了大家一些希望。