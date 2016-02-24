沪综指收创一个月新高 两会将近令投资者怀有政策期待

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周三收创一个月新高。分析师指出，虽然创业板和中小板等成长题材个股继续调整，不过随着全国人大和政协两会的临近，投资者对于供给侧改革和国企改革等热点有一些政策期待，煤炭电力等板块走强，推动大盘震荡上涨。
沪综指.SSEC收报2,928.896点，涨25.565点或0.88%，上一收盘高点为1月25日的2,938.51点。上证A股今日成交2,268亿元人民币，上日为2,105亿元。
“市场挺顽强的，下去又上来，显示信心不足的大背景下，投资者还有一些期待。”华泰证券分析师周林说。
他指出，近期国际市场动荡，投资者对国际及中国经济前景均有一些困惑，这可能是投资者信心不足的一个重要原因；但是，即将召开的两会以及会议上可能出台的改革政策，给了大家一些希望。
沪深300指数.CSI300收报3,109.55点，涨0.65%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,039.8点，涨1.11%，成交20,368手。130亿元额度的沪股通净买入1.25亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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