沪综指收挫6.4%创一个月最大跌幅 滚雪球效应下千股跌停（更新版）

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路透上海2月25日 - 中国A股市场在农历春节后一周半累积的反弹成果，周四一天全数抹杀，收盘时的6.4%跌幅创下一个月来最大单日跌幅，相当多分析师将今日股市的大跌归罪于技术面。

分析师指出，经历近期的震荡上扬后，大盘已显疲态冲高乏力，相当多投资者认为这波技术性反弹结束，纷纷获利了结，并形成滚雪球效应，大盘午后跌势逐步加快，沪深两市超过一千只股票跌停。

沪综指.SSEC收报2,741.245点，暴跌187.651点或6.41%，此前最大单日跌幅为1月26日的6.42%。上证A股今日成交2,701亿元人民币，较上日的2,268亿元增近两成。

“涨不上去后，大家都认为反弹结束了，抛压就出来了。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，“这一波反弹主要是短线资金折腾，长线资金不愿进场，短线资金的特征就是快进快出。”

他预计，经过今天的集中释放，空方能量已减弱不少，短期大盘继续下行的空间已不大。

杉杉金融投资经理吴侃指出，“过去一个月已经反弹不少了，所以调整也是正常的。”他说，因为宏观经济预期比较弱，投资者比较谨慎，所以今年的两会（全国人大和政协）行情可能会提早结束，投资者提前兑现。

他说，目前市场信心还是很脆弱，未来大盘能否转好，要看是否有超预期的政策出台。

沪深两市不足五十只股票上涨，普跌特征明显。深市创业板指数收盘下跌7.56%，跑输大盘。

自1月底开始的本轮反弹，实质还是超跌反弹，基本面和政策面并没有得多大改善。因此一旦大盘反弹趋缓或受阻，获利了结将是投资者的首选。

“能看到的信息，大家都能看到，因此操作上都是趋同的。今天个股普跌，就能体现当前的主流操作策略。”东北证券分析师沈正阳表示。

近日资金面偏紧，则成为今天股指大跌的助推器。交易人士指出，今日缴准日，因节后存款大量回流，部分机构上缴资金量较大，同时月度缴税、公开市场亦未投放，多重因素叠加令资金拆借雪上加霜。因月末临近，资金面短期或暂难明显改观。

沪深300指数.CSI300收报2,918.75点，跌6.14%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,847.0点，跌5.67%，成交23,938手。130亿元额度的沪股通净买入2.97亿元。（完）