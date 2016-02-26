沪综指收升近1% 证监会澄清注册制传言安抚市场情绪

路透上海2月26日 - 中国股市沪综指周五收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹，钢铁煤炭等传统周期股领涨；但投资者信心仍显不足，追涨兴趣不浓，因此今日大盘反弹走势相当谨慎，成交明显萎缩。

沪综指.SSEC收报2,767.210点，涨25.964点或0.95%；昨日沪综指大跌6.41%，创一个月来最大单日跌幅。本周沪综指累计下跌3.25%。上证A股今日成交1,894亿元人民币，较上日的2,701亿元减三成。

“昨天是踏踏实实的跌，今日涨得让人感觉有点心虚，市场信心还是没有明显改善。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，尽管今日大盘出现反弹，但可操作性不强，投资者还应持小心谨慎态度。

针对近日市场传言，中国证监会新闻发言人邓舸周五早间透过证监会微博回应称，证监会从未单独研究过创业板注册制，根本不存在3月1日创业板全面停止审核的安排，也不存在主板、中小板择期再做安排的问题。构建注册制法律框架体系需要有一个较长的时间过程，在实施之前，新股发行受理和审核工作的规则不变、程序不变。

沪深300指数.CSI300收报2,948.03点，涨1.00%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,880.0点，涨0.15%，成交20,746手。130亿元额度的沪股通净买入16.40亿元。（完）