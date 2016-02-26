沪综指收升近1% 证监会澄清注册制传言安抚市场情绪

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月26日 - 中国股市沪综指周五收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹，钢铁煤炭等传统周期股领涨；但投资者信心仍显不足，追涨兴趣不浓，因此今日大盘反弹走势相当谨慎，成交明显萎缩。
沪综指.SSEC收报2,767.210点，涨25.964点或0.95%；昨日沪综指大跌6.41%，创一个月来最大单日跌幅。本周沪综指累计下跌3.25%。上证A股今日成交1,894亿元人民币，较上日的2,701亿元减三成。
“昨天是踏踏实实的跌，今日涨得让人感觉有点心虚，市场信心还是没有明显改善。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，尽管今日大盘出现反弹，但可操作性不强，投资者还应持小心谨慎态度。
针对近日市场传言，中国证监会新闻发言人邓舸周五早间透过证监会微博回应称，证监会从未单独研究过创业板注册制，根本不存在3月1日创业板全面停止审核的安排，也不存在主板、中小板择期再做安排的问题。构建注册制法律框架体系需要有一个较长的时间过程，在实施之前，新股发行受理和审核工作的规则不变、程序不变。
沪深300指数.CSI300收报2,948.03点，涨1.00%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,880.0点，涨0.15%，成交20,746手。130亿元额度的沪股通净买入16.40亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)