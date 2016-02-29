沪综指收挫2.9%至一个月新低 技术面主导市场情绪

路透上海2月29日 - 中国股市沪综指周一收挫2.9%，并创一个月来收盘新低。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。在目前基本面和资金面并不配合的情况下，技术面主导市场情绪，今日大盘开市后即重挫，沪综指数次逼近前期低点2,638点，尾市才脱离低点。

沪综指.SSEC收报2,687.979点，跌79.231点或2.86%，此前收盘低点为1月28日的2,655.66点；日低为2,638.963点，离1月27日的低点2,638.302点差之毫厘。2月沪综指累计下跌1.81%。上证A股今日成交1,939亿元人民币，上日为1,894亿元。

“现在看技术分析的很多，从盘面上看，现在处于下跌三浪的C浪，大家都看的明白，普遍观点后面还要跌。”银河证券分析师任承德指出。

他表示，目前A股市场是存量博弈，短线资金占主导地位。而短线资金往往是偏技术派，在当前长线机构力量不强及散户喜欢追涨杀跌的情况下，近期技术面成为主导力量。

技术面显示，沪综指2,900点之上已构成密集压力区，大盘短期难以站至其上，而上周四的千股跌停对市场情绪挫伤严重，股指将再度考验2,638点附近前期低点。

华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，近期资金面偏紧，以及国内一线城市近期房价大涨后，投资者担忧资金自股市流入房市，也给沪深市场带来一些压力。

沪深300指数.CSI300收报2,877.47点，跌2.39%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,789.0点，跌3.49%，成交22,702手。130亿元额度的沪股通净买入20.13亿元。（完）