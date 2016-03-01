沪综指缩量收升1.7% 券商及成长股领涨为降准利好增效

路透上海3月1日 - 中国股市沪综指周二缩量收升1.7%。分析师指出，中国降准有助于安抚市场紧张情绪，但市场信心难以马上扭转，大多交易时间大盘窄幅波动；尾市券商股及成长股的领涨，令市场活跃度上升，大盘升势有所加快。

沪综指.SSEC收报2,733.170点，涨45.191点或1.68%，上证A股今日成交1,817亿元人民币，上日为1,939亿元。

“感觉上大盘的内生性反弹动能有所增强，大家在期待后续政策利好，大盘有望出现一定程度的修复。”东北证券策略分析师沈正阳说。

他指出，央行降准更多透露了管理层维稳金融市场意愿，虽非直接针对股市但客观上对股市形成一定的正面预期，预计在全国人大和政协会议召开之际，包括股市政策在内的金融政策或将进一步明晰。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，随着两会临近，市场关注点也将转向两会期间政策信号和供给侧改革，未来一段时间投资者信心有望逐步恢复。总体上，仍然偏好受益于消费结构性变化以及去库存政策的行业，最看好的板块包括可选消费、医药、信息技术和房地产；同时，继续建议投资者关注过剩产能板块的交易性机会。

中国央行周一晚间宣布，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

创业板指数收升2.91%；券商股领头羊中信证券(600030.SS)收升7.35%，该公司周一晚间公告称，其第一大股东中信有限(0267.HK)最近两日在二级市场增持中信证券1.1亿A股，未来还将择机继续增持。

沪深300指数.CSI300收报2,930.694点，涨1.85%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,864.2点，涨2.94%，成交23,348手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。（完）