（重发）沪综指收创四个月最大单日涨幅 后市有望挑战3,000点

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路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周三收创四个月最大单日涨幅，地产相关板块领涨。分析师指出，降准利好继续发酵，且投资者对“两会”期间的政策预期较为乐观，此前大跌令很多个股存在技术反弹要求，多因素聚合共振促动大盘上涨，今日大涨已将市场人气激活，沪综指有望挑战3,000点的整数关口。

今日大盘开盘后一路走高，盘中个股普涨热点纷呈，上涨动力充足。周期性板块涨幅可观，对此分析师表示，市场对去库存、去产能的政策预期，加之近期大宗商品价格的反弹，是推升其涨幅居前的动力。

沪综指.SSEC收报2,849.681点，涨116.511点或4.26%。上证A股今日成交2,585亿元人民币，上日为1,817亿元。 “肯定是多因素造成市场这种大幅上涨的。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，前期大盘下跌较多，存在技术反弹动力，部分大盘蓝筹股票当前估值水平相对合理，大盘股上涨对指数贡献较大。“两会”期间投资者对政策预期偏暖，对市场形成一定刺激，今日受此影响周期类股票走势强劲。

此前，银行、券商等金融权重板块已率先获得护盘持续走强，有助大盘回稳。

方正证券策略分析师陈敏表示，市场对供给侧改革预期有所预期，今日大涨将市场人气激活，沪综指有望挑战3,000点的整数关口。

信达证券策略分析师谷永涛认为，市场对去库存、去产能的政策预期，加之近期大宗商品价格的反弹，是推升今天周期性行业个股涨幅居前的的动力。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议在京召开。会议议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

今日两市近200股涨停，不足10只股下跌，房地产、建材、有色等板块领涨。中证内地地产主题指数.CSICMREI报收6.20%，信达地产(600657.SS)、福建水泥(600802.SS)涨停报收，中信证券(600030.SS)收升5.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,051.33点，涨4.12%,；沪深300指数期货主力3月合约CIFH6收盘报3,009.0点，涨4.77%，成交24,454手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入29.92亿元。（完）