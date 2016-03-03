沪综指小幅收涨 房地产股上升动能减弱令市场气氛偏纠结

路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨，连续第三天收升。分析师指出，在连涨两天后，房地产及相关板块的上升动能有所减弱，在基本面和资金面没有根本变化的情况下，市场气氛转向犹豫，大盘呈现震荡整理走势。

沪综指.SSEC收报2,859.758点，涨10.077点或0.35%。上证A股今日成交2,794亿元人民币，上日为2,585亿元。 “主要还是房地产相关的个股在撑市面，但是多空开始对峙，盘面呈现震荡格局。”申万宏源研究所研究部联席总监钱启敏指出。

东莞证券策略分析师潘绍昌认为，最近大盘的反弹与管理层在两会前的维稳措施有关，包括降准、对传言的辟谣等，维稳的意图很明显，所以短期下跌的空间被封杀。后市能否继续上行要看本质因素，即经济的基本面是否好转，及利好政策是否兑现。

他说，目前中国宏观经济数据没有显示经济有好转的迹象，所以未来存在很大的不确定性，包括供给侧的改革是否能够有效去产能，改善行业基本面。

格力地产(600185.SS)收涨9.04%。

沪深300指数.CSI300收报3,058.422点，涨0.23%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,008.6点，涨0.21%，成交20,460手。130亿元额度的沪股通净卖出3.1亿元。（完）