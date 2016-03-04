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中国财经 | 2016年 3月 4日 星期五 15:20 BJT

沪综指收盘四连涨 金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛

路透上海3月4日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，连续第四天上升。分析师指出，市场上整体犹豫谨慎气氛没有变化，创业板等中小市场个股已率先大幅调整，所幸金融股为代表的大盘股奋力护盘，股指才勉强稳住。

沪综指.SSEC收报2,874.147点，涨14.389点或0.50%；本周累计上涨3.86%，创两个半月最大单周涨幅。上证A股今日成交2,944亿元人民币，上日为2,794亿元。 　

“今天就靠大盘股撑着了，两会期间维稳需要吧。”东北证券分析师沈正阳指出，维稳格局的特征是主动性进攻力量不足，大幅下跌后有支撑，预计下周大盘还是一个震荡格局。

创业板指数收跌4.98%；而上证180金融指数收升3.3%。

沪深300指数.CSI300收报3,093.890点，涨1.16%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,052.4点，涨1.44%，成交23,353手。130亿元额度的沪股通净买入18亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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