沪综指收盘四连涨 金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月4日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，连续第四天上升。分析师指出，市场上整体犹豫谨慎气氛没有变化，创业板等中小市场个股已率先大幅调整，所幸金融股为代表的大盘股奋力护盘，股指才勉强稳住。
沪综指.SSEC收报2,874.147点，涨14.389点或0.50%；本周累计上涨3.86%，创两个半月最大单周涨幅。上证A股今日成交2,944亿元人民币，上日为2,794亿元。
“今天就靠大盘股撑着了，两会期间维稳需要吧。”东北证券分析师沈正阳指出，维稳格局的特征是主动性进攻力量不足，大幅下跌后有支撑，预计下周大盘还是一个震荡格局。
创业板指数收跌4.98%；而上证180金融指数收升3.3%。
沪深300指数.CSI300收报3,093.890点，涨1.16%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,052.4点，涨1.44%，成交23,353手。130亿元额度的沪股通净买入18亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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