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中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 10:17 BJT

沪综指早盘下跌逾2% 连涨五天后获利回吐盘涌出

路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。

开盘23分钟，沪综指.SSEC报2,834.282点，跌63.057点或2.18%；稍早沪综指一度跌至2,814.054点，下跌2.87%。

“大家都看技术上的操作，在连涨五天后，有调整压力。”东北证券分析师沈正阳指出。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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