沪综指早盘下跌逾2% 隔夜大宗商品大跌引发周期股调整

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透上海3月9日 - 中国股市沪综指周三早盘开盘即跌逾2%。分析师指出，此前股市六连涨基础不稳固，而国际市场隔夜大宗商品价格大跌，引发A股市场钢铁和有色金属等周期股大幅调整。
开盘12分钟，沪综指.SSEC报2,834.964点，跌66.423点或2.29%；开盘时沪综指跌2.1%，报2,839.41点。
“昨天国际大宗商品跌得较凶，大家预期今天周期股肯定要大幅调整，所以开盘时就赶快出手。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。