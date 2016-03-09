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中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 09:47 BJT

沪综指早盘下跌逾2% 隔夜大宗商品大跌引发周期股调整

路透上海3月9日 - 中国股市沪综指周三早盘开盘即跌逾2%。分析师指出，此前股市六连涨基础不稳固，而国际市场隔夜大宗商品价格大跌，引发A股市场钢铁和有色金属等周期股大幅调整。

开盘12分钟，沪综指.SSEC报2,834.964点，跌66.423点或2.29%；开盘时沪综指跌2.1%，报2,839.41点。

“昨天国际大宗商品跌得较凶，大家预期今天周期股肯定要大幅调整，所以开盘时就赶快出手。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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