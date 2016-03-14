沪综指早盘收升2.6% 证监会主席首次表态提振市场信心

路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收升2.6%。分析师指出，周末证监会主席在“两会”新闻发布会上的表态，对稳定市场预期、提振市场信心起到积极作用，同时央行重申稳健略偏宽松的货币政策，令市场流动性相对乐观，早盘大盘在利好消息刺激下高开高走。

沪综指.SSEC早盘收报2,882.76点，涨72.45点或2.58%，上证A股今日早盘成交1,142亿元人民币，上日为1,280亿元。

“缩量跌不动了，结合利好配合的一个反弹。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他并表示，大盘经过上周持续缩量回调，短期做空力量得到了极大消化，在沪综指2,800点整数位，结合外部环境利好，短期资金参与的活跃度明显提升。此前市场持续缩量体现出投资者对诸多不确定性因素采取观望态度，目前部分因素陆续明朗，在一定程度上缓解了市场的担忧。

中国证监会主席刘士余周六表示，股票发行注册制改革肯定会推进，但不可单兵突进；去年入市维稳的中国证券金融股份公司(中证金)较长时间内不会退出，而未来几年则不会再推出熔断机制。作为他走马上任证监会主席尚未满月后的“首秀”，其表态并未让市场感到意外。

中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

中小盘个股领涨，两市近80家个股早盘涨停。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,098.16点，涨2.65%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH6早盘收报3,095点，涨3.68%，成交13,006手。（完）