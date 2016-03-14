沪综指早盘收升2.6% 证监会主席首次表态提振市场信心

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收升2.6%。分析师指出，周末证监会主席在“两会”新闻发布会上的表态，对稳定市场预期、提振市场信心起到积极作用，同时央行重申稳健略偏宽松的货币政策，令市场流动性相对乐观，早盘大盘在利好消息刺激下高开高走。
沪综指.SSEC早盘收报2,882.76点，涨72.45点或2.58%，上证A股今日早盘成交1,142亿元人民币，上日为1,280亿元。
“缩量跌不动了，结合利好配合的一个反弹。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他并表示，大盘经过上周持续缩量回调，短期做空力量得到了极大消化，在沪综指2,800点整数位，结合外部环境利好，短期资金参与的活跃度明显提升。此前市场持续缩量体现出投资者对诸多不确定性因素采取观望态度，目前部分因素陆续明朗，在一定程度上缓解了市场的担忧。
中国证监会主席刘士余周六表示，股票发行注册制改革肯定会推进，但不可单兵突进；去年入市维稳的中国证券金融股份公司(中证金)较长时间内不会退出，而未来几年则不会再推出熔断机制。作为他走马上任证监会主席尚未满月后的“首秀”，其表态并未让市场感到意外。
中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。
中小盘个股领涨，两市近80家个股早盘涨停。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,098.16点，涨2.65%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH6早盘收报3,095点，涨3.68%，成交13,006手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。