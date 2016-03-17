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中国财经 | 2016年 3月 17日 星期四 15:01 BJT

（更正）中国股市创业板指数午盘大涨逾5% 资金做多意愿有所增强

（更正内文末段方直科技股号）

路透北京3月17日 - 中国股市深市创业板指数p午盘一度大涨逾5%。分析师表示，隔夜美联储暂时没有加息，市场认为给新兴市场带来短期喘息的机会，受此消息影响，市场呈现回暖态势。

北京时间14:15，创业板指数p上涨5.28%。

“消息结合形态上来说，资金做多的意愿有所增强。”信达证券策略分析师艾宜表示。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。

创业板个股除方直科技(300235.SZ)一只外，其余个股全部上涨。 (完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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