（更正）中国股市创业板指数午盘大涨逾5% 资金做多意愿有所增强

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
（更正内文末段方直科技股号）
路透北京3月17日 - 中国股市深市创业板指数p午盘一度大涨逾5%。分析师表示，隔夜美联储暂时没有加息，市场认为给新兴市场带来短期喘息的机会，受此消息影响，市场呈现回暖态势。
北京时间14:15，创业板指数p上涨5.28%。
“消息结合形态上来说，资金做多的意愿有所增强。”信达证券策略分析师艾宜表示。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。
创业板个股除方直科技(300235.SZ)一只外，其余个股全部上涨。 (完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。