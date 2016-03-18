沪综指早盘收升1.9% 小盘股持续大涨带动大盘放量上攻

路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周五早盘收升1.9%，分析师指出，美联储暂不加息，人民币汇率出现恢复性上涨，同时监管层对市场呵护明显，令投资者情绪持续改善。今日股指高开高走，小盘股持续大涨带动大盘放量上攻，短期市场迎来对反弹较为有利的窗口期。

沪综指.SSEC早盘收报2,959.45点，涨54.62点或1.88%。上证A股今日早盘成交1,646亿元人民币，上日全天为2,125亿元。

“最近涨得比较快，大家还是博弈为主的心态。”国都证券策略分析师肖时俊表示，投资者预期此轮反弹持续性不会太长，空间也不会太大，因此希望短期尽快将收益兑现。

他并指出，由于注册制和战略新兴板的推出可能推迟，前期跌幅较大的成长股，包括TMT、军工、消费等个股反弹动力较强。

上海证券报本周三报导，正在经全国人大代表讨论的中国十三五（2016－2020年）规划纲要（草案）有了修订建议，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。

中国人民币兑美元中间价周五报6.4628元，较昨日继续大涨333点，创下逾三个月新高。在美联储公布温和利率决议声明后国际美元跌势不止，美元指数刷新五个月新低；显然国际美元疲软持续淡化人民币贬值压力。

创业板指数早盘在上日收涨5.5%的基础上继续大涨4.43%，两市约80家个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,185.04点，涨1.95%,；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6早盘报3,141.6点，涨2.23%，成交26,236手。