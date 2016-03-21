沪综指收升2.2%至逾两个月新高 券商股板块领涨大盘

路透北京3月21日 - 中国股市沪综指周一收升2.2%至逾两个月新高，并为连续第七日上涨。分析师指出，周末消息面偏暖，今天大盘高开高走，午后指数有所回落，券商板块受利好消息刺激领涨，因短线累计升幅已大，料明后天大盘或出现一定震荡。

沪综指.SSEC收报3,018.802点，涨63.652点或2.2%，此前收盘高点为2016年1月12日的3,022.86点。上证A股今日成交3,786亿元人民币，上日为3,257亿元。

“上涨主要还是外部消息面利好的推动，券商的上涨主要也是受益于转融资业务的重启。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并指出，当前市场主要指数临近60日均线位置，近期市场累计涨幅较大，技术指标超买，短期技术压力逐渐显现。

中国证券金融有限公司网站显示，周一公司开始恢复转融资业务7天至182天五个期限品种，并下调转融资费率。业内人士认为，此举释放出中证金公司鼓励证券公司融资开展两融业务的信号，对市场而言是偏正面因素。

中国央行行长周小川周日表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

今日券商股整体大涨，光大证券(601788.SS)、中信证券(600030.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,249.44点，涨2.44%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,210.2点，涨2.53%，成交20,669手。130亿元额度的沪股通净买入0.85亿元。（完）