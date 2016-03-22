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中国财经 | 2016年 3月 22日 星期二 15:13 BJT

沪综指收跌结束连七日涨势 短线获利回吐压力加大

路透北京3月22日 - 中国股市沪综指周二收跌，结束连七日涨势。分析师指出，连续多日上涨后短线获利回吐压力加大，今日大盘低开后展开震荡，板块轮动效应明显，权重股走势相对疲弱；同时3,000-3,200点为前期密集成交区，大盘突破此区域前需通过盘中震荡整理方式积蓄力量。

沪综指.SSEC收报2,999.363点，跌19.439点或0.64%。上证A股今日成交3,092亿元人民币，上日为3,786亿元。

“有点(获利回吐)这个意思，所以今天基本都低开。”信达证券策略分析师谷永涛表示，近期市场连续逼空式上涨后本身存在技术调整需求。

他并指出，近期经济基本面、货币政策和汇率方面未现进一步改善的迹象，大盘在连续上涨后缺乏继续上攻的动力，投资者选择暂时观望。

近日领涨的券商及保险等非银金融股今天领跌，其中东方证券(600958.SS)收跌4.61%。

沪深300指数.CSI300收报3,225.79点，跌0.73%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,194.6点，跌0.44%，成交16,594手。130亿元额度的沪股通净买入7.63亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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