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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 15:20 BJT

沪综指小幅收升 反复震荡消化3,000点整数关口附近压力

路透北京3月23日 - 中国股市沪综指周三震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。

沪综指.SSEC收报3,009.960点，涨10.597点或0.35%。上证A股今日成交2,543亿元人民币，上日为3,092亿元。

“因为前期涨得比较多了，指数触及3,000点的压力位，市场可能在此附近出现震荡盘整的格局。”信达证券策略分析师艾宜表示。

国都证券策略分析师肖时俊指出，前期市场上涨过快，近两日大盘处于盘整阶段，短期宏观大环境偏暖，后市指数仍有上升空间。不过主力机构较为谨慎，市场上攻节奏可能较为缓慢。

比利时恐怖袭击事件导致外围市场避险情绪上升，不过对A股市场负面影响有限。

比利时公共传播公司RTBF称，布鲁塞尔机场候机楼周二上午发生爆炸事件，造成多达10人死亡及30人受伤，且不久之后布鲁塞尔一地铁站发生另一起爆炸案。

券商股及小盘股对大盘企稳起到明显作用，西部证券002673.SS收报涨停.

沪深300指数.CSI300收报3,236.09点，涨0.32%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,196.0点，跌0.18%，成交17,323手。130亿元额度的沪股通净买入2.30亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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