沪综指小幅收升 反复震荡消化3,000点整数关口附近压力

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京3月23日 - 中国股市沪综指周三震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。
沪综指.SSEC收报3,009.960点，涨10.597点或0.35%。上证A股今日成交2,543亿元人民币，上日为3,092亿元。
“因为前期涨得比较多了，指数触及3,000点的压力位，市场可能在此附近出现震荡盘整的格局。”信达证券策略分析师艾宜表示。
国都证券策略分析师肖时俊指出，前期市场上涨过快，近两日大盘处于盘整阶段，短期宏观大环境偏暖，后市指数仍有上升空间。不过主力机构较为谨慎，市场上攻节奏可能较为缓慢。
比利时恐怖袭击事件导致外围市场避险情绪上升，不过对A股市场负面影响有限。
比利时公共传播公司RTBF称，布鲁塞尔机场候机楼周二上午发生爆炸事件，造成多达10人死亡及30人受伤，且不久之后布鲁塞尔一地铁站发生另一起爆炸案。
券商股及小盘股对大盘企稳起到明显作用，西部证券002673.SS收报涨停.
沪深300指数.CSI300收报3,236.09点，涨0.32%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,196.0点，跌0.18%，成交17,323手。130亿元额度的沪股通净买入2.30亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。