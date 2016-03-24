沪综指受券商股拖累收低1.6% 增量资金难入场大盘维持调整

路透上海3月24日 - 中国股市沪综指周四收跌1.6%。分析师指出，昨日尾市领涨的券商股，今早即告回落，热点板块轮换太快，难以吸引增量资金入场，今日大盘依然维持弱势震荡之势。

沪综指.SSEC收报2,960.970点，跌48.990点或1.63%。上证A股今日成交2,725亿元人民币，上日为2,543亿元。

“盘中热点炒作过快，缺乏持续热点，...基本上存量博弈，增量的不多。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，目前融资融券余额虽然持续上升，但是增长仍较缓慢，而其他渠道亦没有明显的增量资金入场迹象。

他并认为，这几天的调整并未破坏技术图形，目前大盘技术面依然向好，上行仍有空间，沪综指初步看高至3,200点。

东兴证券(601198.SS)今日收挫6.96%。

国联证券分析师张晓春则指出，前期持续反弹后累计的获利抛压较重，目前股市的大背景仍是熊市，因此未来上行空间不会太大，投资者持续信心不够坚定。

沪深300指数.CSI300收报3,181.85点，跌1.68%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6收盘报3,144.8点，跌1.42%，成交19,095手。（完）