沪综指反弹收升 金融、地产等权重板块走势坚挺助力大盘

沪综指.SSEC收报2,979.434点，涨18.464点或0.62%，本周该指数累计上涨0.82%。上证A股今日成交1,991亿元人民币，上日为2,725亿元。

“冲高后的正常回档，从市场来看，对于后市大家还是有分歧。”开源证券策略分析师田渭东表示。

他并指出，市场预期今年CPI会持续维持高位，因此本周农林牧渔、食品饮料板块强于大盘。而前期涨幅偏大的券商股近几日持续回调，显示市场对券商股的分歧仍较大，投资者心态不稳，对沪综指形成一定拖累。目前权重股估值仍较低，需继续横盘整理，以待人气进一步恢复。