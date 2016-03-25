沪综指反弹收升 金融、地产等权重板块走势坚挺助力大盘

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国股市沪综指周五反弹收升。分析师指出，今日大盘震荡反复，金融、地产等权重板块走势坚挺，对指数保持稳定贡献较大，农林牧渔板块涨幅居前。临近年报披露期，业绩较好的公司陆续公布年报开始受到市场追捧，助大盘下档获得支撑，后市料继续横盘蓄势。
沪综指.SSEC收报2,979.434点，涨18.464点或0.62%，本周该指数累计上涨0.82%。上证A股今日成交1,991亿元人民币，上日为2,725亿元。
“冲高后的正常回档，从市场来看，对于后市大家还是有分歧。”开源证券策略分析师田渭东表示。
他并指出，市场预期今年CPI会持续维持高位，因此本周农林牧渔、食品饮料板块强于大盘。而前期涨幅偏大的券商股近几日持续回调，显示市场对券商股的分歧仍较大，投资者心态不稳，对沪综指形成一定拖累。目前权重股估值仍较低，需继续横盘整理，以待人气进一步恢复。
中国国家统计局此前公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.51%，新农开发(600359.SS)、上海梅林(600073.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,197.82点，涨0.50%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,162.8点，涨0.26%，成交15,121手。130亿元额度的沪股通持平。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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