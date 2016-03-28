沪综指震荡收跌 上攻动力不足大盘冲高回落

路透北京3月28日 - 中国股市沪综指周一震荡收跌。分析师指出，周末经济数据偏暖，今日早盘市场延续上周五尾盘反抽之势高开，但随后逐级下探，60日均线和沪综指3,000点整数关口的压力持续施压，尾盘大盘出现小幅跳水。食品饮料、餐饮旅游等防御性板块则再度受到资金青睐。

沪综指.SSEC收报2,957.820点，跌21.614点或0.73%。上证A股今日成交2,308亿元人民币，上日为1,991亿元。

“早盘高开应该是和经济数据有一定的关系，对市场情绪有一定支撑。”首创证券策略分析师邵帅表示，技术面从目前看还是一个冲高回落。

他并指出，虽然当前场内存量资金再度被激活，但从两融数据增加的情况看，增量资金入市并不太明显，因此在大盘已累计有一定涨幅的情况下，上涨节奏明显放缓。指数上攻到60日线以后明显动力不足，大盘总体上仍延续横盘整理走势，以消化技术面压力。