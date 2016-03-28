沪综指震荡收跌 上攻动力不足大盘冲高回落

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月28日 - 中国股市沪综指周一震荡收跌。分析师指出，周末经济数据偏暖，今日早盘市场延续上周五尾盘反抽之势高开，但随后逐级下探，60日均线和沪综指3,000点整数关口的压力持续施压，尾盘大盘出现小幅跳水。食品饮料、餐饮旅游等防御性板块则再度受到资金青睐。
沪综指.SSEC收报2,957.820点，跌21.614点或0.73%。上证A股今日成交2,308亿元人民币，上日为1,991亿元。
“早盘高开应该是和经济数据有一定的关系，对市场情绪有一定支撑。”首创证券策略分析师邵帅表示，技术面从目前看还是一个冲高回落。
他并指出，虽然当前场内存量资金再度被激活，但从两融数据增加的情况看，增量资金入市并不太明显，因此在大盘已累计有一定涨幅的情况下，上涨节奏明显放缓。指数上攻到60日线以后明显动力不足，大盘总体上仍延续横盘整理走势，以消化技术面压力。
中国国家统计局周日公布，1-2月规模以上工业企业实现利润7,807.1亿元人民币，同比增长4.8%，结束此前连七月负增长，且增幅创下2014年7月以来新高；不过这与上年同期基数较低有关，工业企业生产经营面临的困难仍然较多。
贵州茅台(600519.SS)逆势上涨1.88%、中国国旅(601888.SS)收涨2.68%。
沪深300指数.CSI300收报3,169.73点，跌0.88%,；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,129.8点，跌0.87%，成交18,261手。130亿元额度的沪股通持平。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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