沪综指收跌1.3% 技术面逐渐转弱抛压有所加大

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%。分析师指出，今日大盘继续调整走势，股指下破10日均线后技术面逐渐转弱抛压有所加大，临近尾盘指数再次出现跳水走势，前期涨幅较大的个股跌幅靠前。近日市场正在调整过程中寻找新的运行节奏，市场热点比较凌乱，后市料继续震荡。
沪综指.SSEC收报2,919.832点，跌37.988点或1.28%。上证A股今日成交2,003亿元人民币，上日为2,308亿元。
“市场就是技术面调整，主要是消化前期的获利盘。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。
方正证券策略分析师陈敏指出，此前大盘累计涨幅可观，短期有调整巩固需要。近日市场持续小幅下行，调整期间市场热点比较凌乱，沪综指2,900点附近或将探明本次调整的底部，大盘整体下调空间不大。
另外，*ST博元今日起进入退市整理期，退市制度对小盘股估值存在影响，致小盘股跌幅较大。
中国上交所此前宣布，珠海市博元投资股份有限公司股票600656.SS自3月29日起进入退市整理期交易。*ST博元是证监会2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后，证券市场首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。
创业板指数P收跌2.14%，光力科技(300480.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,135.41点，跌1.08%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6收盘报3,104.0点，跌1.17%，成交18,588手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入1.45亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
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