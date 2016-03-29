沪综指收跌1.3% 技术面逐渐转弱抛压有所加大

路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%。分析师指出，今日大盘继续调整走势，股指下破10日均线后技术面逐渐转弱抛压有所加大，临近尾盘指数再次出现跳水走势，前期涨幅较大的个股跌幅靠前。近日市场正在调整过程中寻找新的运行节奏，市场热点比较凌乱，后市料继续震荡。

沪综指.SSEC收报2,919.832点，跌37.988点或1.28%。上证A股今日成交2,003亿元人民币，上日为2,308亿元。

方正证券策略分析师陈敏指出，此前大盘累计涨幅可观，短期有调整巩固需要。近日市场持续小幅下行，调整期间市场热点比较凌乱，沪综指2,900点附近或将探明本次调整的底部，大盘整体下调空间不大。

中国上交所此前宣布，珠海市博元投资股份有限公司股票600656.SS自3月29日起进入退市整理期交易。*ST博元是证监会2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后，证券市场首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。