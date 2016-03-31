沪综指小幅收升 整体围绕3,000点整数关口震荡盘整

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月31日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整。分析师指出，短期大盘已运行到震荡区间上沿，市场预期上方压力较大，继续上冲动力有所不足。受昨天央行发布金融消费贷政策影响，服务业、餐饮旅游板块表现抢眼。
沪综指.SSEC收报3,003.915点，涨3.270点或0.11%,该指数本月累计涨幅11.8%，创11个月最大单月涨幅。上证A股今日成交2,511亿元人民币，上日为2,331亿元。
“短期再往上涨，动力也不足，尤其季末资金面还是有点紧张，所以今天就是围绕整数关口震荡盘整。”国都证券策略分析师肖时俊表示。
他认为，3月份市场整体反弹12%，累积升幅可观；4月份宏观经济可能出现阶段性企稳，同时通胀持续温和上涨，市场开始担忧货币政策将收紧，因此大盘反弹空间不会太大，但通胀预期较强烈，商贸养殖等受益板块仍会反复活跃。
山西证券策略分析师麻文宇表示，短期看，超预期利好令市场暂时转危为安，但量能和主力板块能否有效跟进仍有待观察，前期密集成交区域压力较大，料指数上行将渐行渐缓，整体仍将区间震荡。
中国央行和银监会联合发文表示，将加大对新消费领域的金融支持，鼓励银行探索运用互联网等技术手段开展远程客户授权，实现消费贷款线上申请、审批和放贷；通过贷款利率风险定价和浮动计息规则，合理确定消费贷款利率水平。
北部湾旅(603869.SS)、啤酒花(600090.SS)收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,218.09点，涨0.06%,；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6收盘报3,191.0点，涨0.18%，成交18,153手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入24.95亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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