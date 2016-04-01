沪综指小幅收涨 银行股获明显护盘但小长假前市场情绪偏谨慎

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国股市沪综指周五小幅收涨。分析师指出，受标普下调中国主权评级影响，今日早盘市场一度回落，不过权重指标股相对抗跌，银行股获明显护盘助大盘午盘逐级回升，对稳定市场情绪起到一定作用，临近收盘指数翻红。
沪综指.SSEC收报3,009.530点，涨5.615点或0.19%，该指数本周累计涨幅1.01%，上证A股今日成交2,165亿元人民币，上日为2,511亿元。
“节前市场情绪还是略偏谨慎。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他们并称，今日中小盘股表现低迷，但权重指标股相对抗跌，板块间轮动效应明显。目前A股受海外市场变化和国内政策预期影响较大，小长假前市场情绪偏谨慎，加之短期流动性有所收紧，指数或以时间换空间的形式运行。
方正证券策略分析师陈敏认为，今天公布的PMI指数出现较大的回升，大幅好于市场普遍预期，表明中国经济近期出现回暖的特征进一步明确。标普调低中国评等对国内市场走势影响盘中逐渐得以消化。
中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。
信贷评等机构标准普尔周四将中国评等展望从稳定下调至负面，但维持中国“AA-”的评等，称中国经济再平衡的推进可能慢于之前的预期。
交通银行(601328.SS)收涨1.08%，中国石化 (600028.SS)收涨2.94%。
沪深300指数.CSI300收报3,221.89点，涨0.12%,；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6收盘报3,206.6点，涨0.44%，成交19,905手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.23亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。