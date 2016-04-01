沪综指小幅收涨 银行股获明显护盘但小长假前市场情绪偏谨慎

路透北京4月1日 - 中国股市沪综指周五小幅收涨。分析师指出，受标普下调中国主权评级影响，今日早盘市场一度回落，不过权重指标股相对抗跌，银行股获明显护盘助大盘午盘逐级回升，对稳定市场情绪起到一定作用，临近收盘指数翻红。

沪综指.SSEC收报3,009.530点，涨5.615点或0.19%，该指数本周累计涨幅1.01%，上证A股今日成交2,165亿元人民币，上日为2,511亿元。

“节前市场情绪还是略偏谨慎。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他们并称，今日中小盘股表现低迷，但权重指标股相对抗跌，板块间轮动效应明显。目前A股受海外市场变化和国内政策预期影响较大，小长假前市场情绪偏谨慎，加之短期流动性有所收紧，指数或以时间换空间的形式运行。

方正证券策略分析师陈敏认为，今天公布的PMI指数出现较大的回升，大幅好于市场普遍预期，表明中国经济近期出现回暖的特征进一步明确。标普调低中国评等对国内市场走势影响盘中逐渐得以消化。

中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。

信贷评等机构标准普尔周四将中国评等展望从稳定下调至负面，但维持中国“AA-”的评等，称中国经济再平衡的推进可能慢于之前的预期。

交通银行(601328.SS)收涨1.08%，中国石化 (600028.SS)收涨2.94%。

沪深300指数.CSI300收报3,221.89点，涨0.12%,；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ6收盘报3,206.6点，涨0.44%，成交19,905手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.23亿元。（完）